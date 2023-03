Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze landen heb je de hoogste én laagste pensioenleeftijd

Wanneer een economische recessie dreigt, dan is een politiek debat over pensioenen nooit ver weg. Maar waar heeft de bevolking op dit moment het meest of het minst te klagen? Dit zijn de landen met de hoogste en de laagste pensioenleeftijd wereldwijd.

In Frankrijk werd het plan van de overheid om de pensioenleeftijd met twee jaar te verhogen, op brand onthaalt. En de belabberde goocheltruc van president Emmanuel Macron live op televisie zal niet helpen die snel te blussen. Maar in Parijs zijn ze wel wat gewend.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

See, back in France, the streets being on fire is no reason to cancel on dinner or drinks. It just adds to the atmosphere at the brasserie. pic.twitter.com/bevGuelIDv — Julien Hoez (@JulienHoez) March 26, 2023

Desondanks rijst de vraag: hoe verhoudt de huidige Franse pensioenleeftijd van 62 zich tot de rest van de wereld? En waar vallen Nederland (66 jaar) en België (65 jaar) in het lijstje van landen met de hoogste en laagste pensioenleeftijd? Hierbij wel de nuance dat de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel in ieder land weer anders is. Zo kun je dat van Nederland en Frankrijk eigenlijk niet echt met elkaar vergelijken. Maar de leeftijdsgrens per land is een feit.

Landen waar je met pensioen kan

Alle pensioenleeftijden zijn gebaseerd op de meest recente cijfers die in december 2022 nog van kracht waren. Frankrijk en China hebben bijvoorbeeld plannen om de leeftijd te verhogen, maar voerden nog geen verandering door of zijn van plan dit pas later te doen. In Turkije is de pensioenleeftijd onlangs verlaagd, maar aangezien die berekend wordt aan de hand van het aantal gewerkte dagen is het moeilijk om een exact huidig cijfer te geven. In dat geval is de pensioenleeftijd weergegeven die laatst van kracht was.

Alle overige vermelde leeftijden zijn actueel, en houden geen rekening met toekomstige plannen. Bij eventuele verschillen tussen man en vrouw, staat de pensioenleeftijd voor vrouwen er tussen haakjes bij. Verder zijn er heel veel landen die een leeftijd van 65 of 60 hanteren, teveel om in dit lijstje te passen. Om die reden hebben we alleen de landen uitgelicht waar deze leeftijden zowel voor vrouwen als voor mannen van kracht zijn, uitgezonderd van Turkije en China.

Dit is wanneer men in elk land op pensioen kan gaan.

Top 20 hoogste pensioenleeftijd

Rang Land Leeftijd 1 Denemarken 67 2 Griekenland 67 3 IJsland 67 4 Israël 67 (62) 5 Italië 67 6 Nederland 66,58 7 Portugal 66,58 8 Australië 66,5 9 Verenigde Staten 66,33 10 Spanje 66,17 11 Ierland 66 12 Verenigd Koninkrijk 66 13 Duitsland 65,83 14 België 65 15 Canada 65 16 Cyprus 65 17 Hong Kong 65 18 Hongarije 65 19 Luxemburg 65 20 Mexico 65 21 Nieuw-Zeeland 65

Top 20 laagste pensioenleeftijd

Rang Land Leeftijd 1 Indonesië 58 2 Bangladesh 59 3 Oekraïne 60 4 Turkije 60 (58) 5 China 60 (55) 6 India 60 7 Maleisië 60 8 Micronesië 60 9 Saudi-Arabië 60 10 Slovenië 60 11 Zuid-Afrika 60 12 Zuid-Korea 60 13 Algerije 60 14 Vietnam 60,5 (55) 15 Rusland 61,5 (56,5) 16 Turkmenistan 62 (57) 17 Zweden 62 18 Noorwegen 62 19 Frankrijk 62 20 Europese Unie 62,54

