Sallie Harmsen in Netflix-thriller Noise: altijd huilend kind en slapeloze nachten (maar zij niet)

Heb je als jonge ouders een elke nacht weer keihard huilend kind? Kijk dan maar niet naar Noise… In deze Netflix-film is dat namelijk heel erg aan de hand (maar nog heel veel meer). Sallie Harmsen speelt de moeder van de huilbaby, maar heeft daar gek genoeg zelf geen last van.

Metro sprak over de Nederlands-Vlaamse productie met de al meer dan tien jaar vaak bewonderde actrice.

Altijd schreeuwend kind in Noise

Noise is een psychologische, veelal duistere thriller over kersverse ouders met een continu krijsend kind. Matt (Ward Kerremans, Penoza 2017) en Liv (Sallie Harmsen) verhuizen naar zijn ouderlijk huis, waar Matt een familiegeheim ontdekt. Dat gaat onder meer over een naastgelegen chemische fabriek, waar zijn vader (Johan Leysen) de scepter zwaaide. Pa woont in de buurt, maar is dementerend.

Matt is een wat drukke influencer die langzamerhand krankzinnig wordt van de huilende Julius. Ondertussen probeert hij, met een enorm slaapgebrek, het familiegeheim te ontrafelen. Liv is rustiger en – we verklappen verder niks – zij slaapt ‘s nachts op een of andere manier altijd rustig door. Als eigenaresse van een cateringbedrijfje probeert zij haar weg te vinden in de voor haar nieuwe omgeving en dat gaat niet zonder slag of stoot. Ondertussen maakt Liv zich steeds meer zorgen om haar Matt. Ze noemt hem langzaamaan zelfs „een fucking idioot” en „een lompe klootzak die geen geluid kan verdragen”. Komt het tussen de twee nog goed en vooral, is Liv daarvoor nog wel op tijd?

Mooie tijden voor Sallie Harmsen

Sallie Harmsen (33) heeft op acteergebied een mooi, zo niet prachtig jaar achter de rug. In het najaar schitterde zij voor bioscoopgangers in de verstikkende film Zee Van Tijd, als moeder van een kind dat op de oceaan overboord slaat en nooit meer wordt teruggevonden. Vanaf 30 maart is de titel ook op Netflix te zien. Tv-kijkers zagen Harmsen de afgelopen tijd in de veel bekeken NPO-oorlogsserie De Stamhouder. Gemist? Dan heb je haar misschien wel gezien in Blade Runner 2049 (naast Harrison Ford en Ryan Gosling), Lucia de B. of De Heineken Ontvoering. En nu gaat zij dus als Liv in Noise de Netflix-streamingwereld over. „Ik mag zeker niet klagen”, zegt Sallie Harmsen nog enigszins bescheiden. Later dit jaar zien we haar ook in een andere Netflix-film, maar daarover mag de geboren Amsterdamse nog niets vertellen.

Vóór Noise werkte de actrice al met tegenspeler Ward Kerremans, in de thriller een angstaanjagende engerd waarvan je niet weet wat er precies met hem aan de hand is. Sterker nog, zij volgden met Toneelacademie Maastricht dezelfde opleiding, alleen niet in dezelfde jaren. Harmsen (2009-2012): „Ward zat één of twee jaar onder mij, denk ik, maar ik kende hem wel van school. Dat maakte het samen acteren, het spelen met iemand waar je al vertrouwd mee bent, nog leuker. Maar buiten dat weet ik gewoon dat het een retegoede acteur is. Van hem als tegenspeler kreeg ik heel veel terug.”

‘Noise heeft een origineel script’

Toen Sallie Harmsen het Noise-script had gelezen, een totaal nieuw Nederlands-Belgisch verhaal trouwens, kon zij alleen maar heel tevreden zijn. „Ik vond het meteen heel erg mooi en vooral origineel. Het gaat eigenlijk over een postpartum psychose, een ernstige depressie na de bevalling. In traditionele verhalen wordt dat meestal geportretteerd bij de vrouw, mooi dat dat nu een keer helemaal anders is. Verder vind ik Noise een soort genre-cross-over. In het begin denk je dat je naar een horrorfilm zit te kijken, maar verderop blijkt het veel meer een psychologische thriller te zijn. Zelf vond ik het heel spannend hoe je door de schrijver van het ene op het andere been wordt gezet. Buiten dat is het script ook herkenbaar voor jonge ouders. De stress, de slapeloosheid, velen zullen zich erin herkennen. Maar volgens mij heerst daarover nog een beetje een taboe. Dat maakt het script ook nog eens gewaagd.”

Sallie Harmsen heeft zelf geen kinderen, maar het fenomeen huilbaby kent zij uit haar omgeving wel. „Zeker. Het lijkt me heel erg zwaar als je veel van die slapeloze nachten hebt. En vermoeiend om jezelf bij elkaar te houden.”

Bioscoopervaring in eigen huis

„Natúúrlijk had ik Noise ook graag in de bioscoop gezien”, antwoordt Sallie Harmsen desgevraagd. „Dan heeft de film nog meer exposure en eerlijk gezegd ben ik persoonlijk een echte cinefiel. Ik houd ervan om films in de bioscoop op een heel groot scherm met goed geluid te zien. Volgens mij zou Noise dat heel goed aan kunnen, zeker wat betreft de mooie en indringende geluidsbewerking. Ook vind ik de film op een bijzondere manier gedraaid, dus hij zou goed in de bioscoop passen. Maar ik zeur niet hoor, ik ben heel erg blij dat Netflix Noise wereldwijd uitbrengt. Gelukkig hebben mensen thuis tegenwoordig enorme tv’s en goeie geluidsinstallaties. Zo beleef je ook een soort bioscoopervaring. Dat we door partijen als Netflix in elke huiskamer gedraaid kunnen worden, is voor ons als acteurs hartstikke mooi. Het bereik van titels is groter en films en series zijn over de hele wereld veel toegankelijker geworden.”

‘Noise te spannend? Geluid uit’

Wat Sallie Harmsen betreft kan iedereen die van film houdt naar Noise gaan kijken. Ook als je meestal wat huiverig bent als het om psychologische thrillers gaat. „Je gaat met Noise een mooie film zien, maar ook een hoopvolle. Mocht het echt te spannend worden, dan is mijn tip: zet heel even het geluid uit. Dat doe ik zelf namelijk altijd, haha. Even op mute, even om me heen kijken en dan vaststellen dat ik gewoon nog in mijn eigen huis zit, er een kopje thee op tafel staat en alles okay is. Daarna zet ik hem weer ‘aan’. Maar zonder gekheid: volgens mij is Noise voor veel mensen een mooie belevenis. Die mag je echt niet missen.”