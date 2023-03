Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruud de Wild sprak twijfels over Marco Borsato-zaak uit, nu reageert ook de aangeefster

Hoewel vorige week de zaak rondom Marco Borsato in de The Voice werd geseponeerd, ligt er nog een andere zaak tegen hem. Radiopresentator Ruud de Wild sprak zich twijfelachtig uit over die aangifte en nu reageert ook de aangeefster zelf, voor het eerst, op die bedenkingen.

In de zaak over het grensoverschrijdende gedrag binnen The Voice werd het onderzoek richting Borsato, vanwege gebrek aan bewijs, geseponeerd. Maar nog steeds ligt daar een andere zaak, die in 2021 aan het licht kwam. De 22-jarige aangeefster beschuldigt de zanger dat zij haar op 15-jarige leeftijd onzedelijk heeft betast. Haar moeder reageerde in weekblad Story, na uitlatingen van Ruud de Wild.

Ruud de Wild liet zich uit over Marco Borsato

De Wild sprak zich namelijk vorige week in zijn radioprogramma De Wild in de Middag uit over de Borsato-zaak. „Ik heb wel echt serieus met Marco Borsato te doen. Stel je nou eens voor dat het toch een vergissing was.” Hij trok de aangifte op de radio in twijfel. „En dat die mevrouw toch niet helemaal heeft gezien wat er gebeurd is of dat het niet waar is. Of dat het gelul is, dat het gelogen is, dat ze boos was. Of misschien omdat ze in de war was. Dat kan hè, dat zou kunnen”, sprak hij in zijn programma. „Stel je nou eens voor dat je Marco Borsato bent, wat dan? Is je leven kapot voor altijd.”

De vrouw die de aangifte deed, reageerde op de uitspraken van De Wild en dat kwam ook gisteravond bij RTL Boulevard aan bod. „Ik begrijp de uitspraak van Ruud waarin hij suggereert dat wanneer het allemaal niet waar blijkt te zijn, Marco’s leven onnodig overhoop gehaald is. Als het niet waar zou zijn, zou dat inderdaad onterecht zijn. Maar ik weet dat het wel waar is. ”

Aangeefster reageert

Zij vervolgde haar reactie: „Ruud zegt in zijn uitspraken niet alleen dat Marco misschien onschuldig is, maar daarmee ook dat het slachtoffer misschien liegt. En precies die twijfel maakt het voor heel veel slachtoffers zo moeilijk om aangifte te doen. Want wat nou als ik niet geloofd word?”

De aangeefster wilde de zanger nooit beschadigen, klonk in haar reactie. „Er zijn dingen gebeurd die volgens de wet niet mogen en daar moet een rechter uitspraak over doen.”

Onderzoek Marco Borsato duurt ‘veel te lang’

De Wild reageerde ook op zijn eigen woorden en gaf opheldering over zijn uitspraken. „Ik ben op geen enkele manier een victim shamer. Het enige wat ik heb gedaan is een vraag gesteld die begint met: ‘Stel je nou eens voor.’ Ik ben hier niet om Marco te verdedigen, want het is niet aan mij hem voor de bus te gooien. De rechter moet hierover beslissen.” Hij koos er in zijn uitzending voor om het liedje Rood te draaien van de zanger. „Dat ik zijn muziek nog draai, heeft te maken met het feit dat Marco nog niet veroordeeld is. Stel dat Marco het wel heeft gedaan, dan zal de rechter hierover een uitspraak doen en een straf bepalen.”

Advocaat Clarice Stenger sprak gisteravond bij RTL Boulevard uit dat in veel zedenzaken aangiftes vals blijken te zijn. „De vraag is: ‘Is het waar wat zij zegt?’ Het is misschien terecht dat Ruud dat in twijfel trekt.” Maar volgens haar drukte De Wild met uitspraken als ‘Misschien is ze in de war’ of ‘Misschien is ze boos’ een stempel. „En daar had hij van weg moeten blijven.” Ze begrijpt dat de zaak grondig onderzocht moet worden, maar spreekt uit dat ze het heel lang vindt duren. Volgens haar wordt het tijd, voor zowel de aangeefster als Borsato, dat er beslist wordt. „Wel of niet vervolgen?”

Aangifte doen

De aangeefster reageerde dat de uitspraken van De Wild de drempel, om in dit soort zaken aangifte te doen, hoger maakt. „Er ligt geen eis tot schadevergoeding. Er is geen sprake van wraak. Omstandigheden doen er niet toe. Het is voor beide partijen en hun dierbaren heel vervelend dat het al zo lang moet duren. Maar het is ook goed dat er zo zorgvuldig onderzoek gedaan wordt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zucht, ik "weet" ook van alles. Feit is dat hij is vrijgesproken, zoals verwacht, punt. — Drs. Mark Beumer 🇳🇱🏳️‍🌈 (@MarkBeumer3) March 22, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi verhaal aangeefster, maar dan doe je geen aangifte, maar ga je het gesprek aan met die persoon — Paul Leenders (@MaitreLeenders) March 22, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeg Ruud, maar stel je nou eens voor hè, dat het wél is gebeurd. Heb je dat überhaupt overwogen? Want volgens mij denk je alle tijd al dit, maar zag je nu een mini opening.#ruuddewild #npo2 #rtlboulevard — nahahahahadhdie (@kikkererwtje) March 22, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.