Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hard gelach aan VI-tafel om honden-interview Johan Derksen: ‘Je maakt het belachelijk’

Hondenliefhebber Johan Derksen gaf eerder een interview over zijn trouwe viervoeter Cuby. Wilfred Genee kon het gisteravond in Vandaag Inside niet laten om dat interview erbij te pakken en de draak te steken met de woorden van Derksen.

Derksen gaf namelijk een interview over zijn huisdier in het blad Lief Dier. Waarin hij lovend over zijn labradoodle Cuby sprak. „Als ik dit soort verhalen van jou lees in dit blad, dan maak ik me wel een beetje zorgen”, begint Genee.

Johan Derksen lovend over zijn hond

In het interview gaat het onder meer over Cuby die bij Derksen en zijn vrouw in bed slaapt, dat zijn vrouw de tuin aanharkt als Cuby naar buiten gaat en de sociale contacten van het dier. Derksen verdedigt zichzelf door te benadrukken dat hij interview nooit heeft nagelezen. Overigens vertelt VI-gast Raymond Mens, ook een hondenliefhebber, dat hij Derksen goed begrijpt. „Jij kunt dat belachelijk vinden. Wij zijn dolblij en helemaal gek van die hond. De kinderen zijn de deur uit en we hebben nu een labradoodle en dat is ook een schatje”, aldus Derksen.

Maar Genee is nog niet klaar. Hij leest een aantal quotes van Derksen op waarin hij als een trotse vader over zijn Cuby praat. „Mensen die niet van honden houden, die deugen niet”, reageert Derksen op het gelach aan tafel.

Wilfred Genee en VI-tafel steken de draak met honden-interview

„Ik zeg niet dat ik niet van honden houd”, antwoordt Genee. „Nee, je maakt het belachelijk”, reageert Derksen. Volgens Genee slaat Derksen een klein beetje door. Derksen en Mens zijn het overigens helemaal met elkaar eens. „Ik vind het heel normaal”, aldus Derksen.

Tafelgast Valentijn Driessen en Genee noemen nog even op waar honden allemaal doorheen lopen, ruiken en aan likken. Waarna Derksen het, natuurlijk, niet kan laten om een grap over de vrouw van Driessen te maken. Overigens is Derksen met zijn VI-mannen zelf ook vaak niet te beroerd om met iemand de spot te drijven. Zo kon onder meer Sander Schimmelpenninck rekenen op de nodige uithalen.

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.