Ring for the King of toch niet? Duizenden klokkenluiders tekort voor kroning Charles

Zullen de klokken uitbundig luiden tijdens de kroning van koning Charles of heerst er doodse stilte in het Verenigd Koninkrijk? Zoals het er nu voor staat, lijkt dat tweede werkelijkheid te worden. Er zijn zeker 8000 klokkenluiders tekort en de campagne om meer vrijwilligers te werven loopt nog niet bepaald storm.

Met de slogan ‘Ring fort he King’ hoopt de Central Council of Church Bell Ringers meer nieuwe klokkenluiders te trekken. Maar de oproep werpt zijn vruchten nog echt niet af. Volgens de Britse zender Sky News kwamen er in bijna een half jaar tijd slechts 1500 nieuwe aanmeldingen binnen, terwijl er nog zeker 8000 nieuwe vrijwilligers nodig zijn om de 38.000 kerkklokken door het hele land te laten luiden tijdens de kroning van Charles III op 6 mei.

Weinig tijd om nieuwe klokkenluiders op te leiden

De Central Council of Church Bell Ringers maakt zich dan ook zorgen dat er niet genoeg tijd zal zijn om in de komende zeven weken nog voldoende nieuwe klokkenluiders op te leiden. „Het zal veel voor ze zijn, tenzij ze veel vrije tijd hebben”, zegt Vicki Chapman van de Central Council of Church Bell Ringers.

Klokkenluider word je namelijk niet zomaar, valt te lezen op de website van de Central Council of Church Bell Ringers. Alleen het eerste lespakket neemt al zo’n 10 tot 15 uur in beslag.

Vrijwilligers krijgen wekelijks les

Nieuwe klokkenluiders leren eerst hoe ze de bel moeten hanteren en dat vergt volgens de vereniging een bepaalde techniek. Beginners moeten daarom eerste aan de slag met een gedempte bel. Wie dat onder knie heeft, mag op een andere bel luiden en krijgt vervolgens wekelijks les tot de kroningsdag van Charles.

Chapman vermoedt dan ook dat veel ervaren klokkenluiders van kerk naar kerk moeten reizen. Op die manier lukt het mogelijk toch om overal te klokken te luiden.