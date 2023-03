Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PvdA-prominent: ‘Samenwerking met GroenLinks gefaald’

Oud-voorzitter en prominent PvdA-lid Hans Spekman ziet in de verkiezingen van afgelopen woensdag het bewijs dat de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA heeft gefaald. Volgens de laatste prognose gaat de PvdA er weliswaar een zetel op vooruit en behoudt GroenLinks haar zetels, maar als wordt gekeken naar het percentage van de stemmen, dan staan de linkse partijen toch op een klein verlies.

Spekman vindt dat de uitslag laat zien dat de partijen los van elkaar meer stemmen kunnen halen dan wanneer ze zijn gefuseerd tot één partij. De PvdA is er volgens de laatste prognose 0,3 procentpunt op achteruitgegaan vergeleken met de vorige provinciale verkiezingen en GroenLinks 1,8 procentpunt.

PvdA en GroenLinks trekken veel samen op

Bij WNL op Zondag zegt hij daarom het een ‘verdrietig’ beeld te vinden dat fractieleiders Attje Kuiken van de PvdA en Jesse Klaver van GroenLinks een taart aansnijden om de uitslag te vieren. „Wie houden we hier nou voor de gek?”, vraagt hij zich af.

De partijen hebben deze campagne veel met elkaar opgetrokken en zullen één gezamenlijke fractie gaan vormen in de Eerste Kamer. Maar Spekman spreekt zich fel uit tegen de fusie van de twee partijen omdat de ze volgens hem te verschillend zijn. „Het beeld van fuseren was er nu voor veel kiezers en leidt niet tot winst, maar tot verlies”, aldus de oud-partijvoorzitter.

‘BBB grote winnaar, de rest heeft verloren’

Spekman denkt dat kiezers de PvdA en GroenLinks zagen als onderdeel van het establishment dat ze hebben afgestraft door massaal op de BoerBurgerBeweging (BBB) te stemmen. „Er is één grote winnaar, de BoerBurgerbeweging. De rest heeft verloren.” Het is een beter idee als linkse partijen los van elkaar blijven bestaan en hun eigen merk versterken, denkt Spekman, al is hij er wel voor om vervolgens een ‘links blok’ te vormen.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

.@PvdA-partijprominent @hansspekman vindt dat de linkse samenwerking met @groenlinks heeft gefaald. "Wie houden we nou voor de gek? We hebben gewoon verloren." De stem tegen het kabinet ging naar de @BoerBurgerB, zegt Spekman. Hij is tegen een fusie. "We zijn verschillend." #WNL pic.twitter.com/tsq2ClFhPm — WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) March 19, 2023