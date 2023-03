Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De lente moet nog even wachten: winters weer op komst, mét sneeuwbuien

Waar we een paar weken geleden konden genieten van lenteachtig weer met aangename temperaturen en zonnestralen, kunnen we ons nu opmaken voor winters weer, net zoals we eerder deze week verrast werden door sneeuwbuien.

Ondanks dat de meteorologische lente al begonnen is, krijgen we volgende week dus te maken met winterse perikelen. De komende week gaat de temperatuur verder dalen en er is dagelijks kans op winterse neerslag, meldt Weeronline.

Winters weer

Vanaf zondag voert een noordwestenwind koudere lucht naar Nederland, waardoor het met maximaal zo’n 4 tot 6 graden kouder wordt dan afgelopen dagen. De gevoelstemperatuur ligt door een gure wind nog iets lager. In het hele land kunnen enkele buien voorkomen en is er kans op korrelhagel of natte sneeuw.

Na het weekend, op maandag, valt er voornamelijk regen of natte sneeuw, maar vanaf dinsdag nemen de sneeuwkansen toe en kan er een dun laagje sneeuw blijven liggen. In de nacht gaat het licht vriezen, waardoor het wegdek glad kan zijn. Een klein lichtpuntje is dat Weeronline meldt dat er volgende week af en toe ook droge momenten zijn waarbij de zon even doorbreekt. Op die zonovergoten dagen van afgelopen week moeten we vanwege het winterse weer wachten.



Het weerbeeld ziet er volgende week winters uit. https://t.co/Kkr6pv1fhm — Weeronline (@weeronline) March 4, 2023

Sneeuw

Het is zo’n 2 graden kouder dan normaal rond deze periode. Dat is niet heel uitzonderlijk voor ons land, want vorig jaar waren er eind maart nog flinke winterse buien en sneeuwde het op 1 april, wat op sommige plaatsen voor een sneeuwdek van enkele centimeter zorgde.