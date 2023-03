Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toename zelfmoordgedachten bij boeren: ‘Ze ervaren druk om familiebedrijf staande te houden’

Veel boeren worstelen met mentale problemen. Ze hebben zelfmoordgedachten door de onzekerheid van hun toekomst. Per jaar plegen twintig tot dertig mensen uit de agrarische sector zelfmoord. Daarmee komt de sector in de top drie van suïcide. Nu is er een hulplijn opgericht voor boeren in problemen: Taboer. Gisteravond zat Henk Slagman, ex-boer en vrijwilliger van Taboer, aan tafel bij HLF8.

Door het aankomende stikstofbeleid maken veel agrarische werkers zich zorgen. Er hangen donkere wolken over veel boerenbedrijven. Het gevoel dat je ongewenst bent geworden in je eigen omgeving leeft ook bij de ondernemers. Voorgaande jaren zijn de mentale problemen onder boeren enkele keren onder aandacht gekomen door onder andere Caroline van der Plas, van de Boer Burger Beweging. Het probleem lijkt alleen steeds groter te worden. „Er was al langer behoefte aan een centraal meldpunt, maar het kwam nooit van de grond”, vertelt Slagman. „Samen met LTO Noord en Zorg om Boer en Tuinder is het dit keer wel gelukt.” Ze kunnen bij het meldpunt terecht met hun problemen. „Sommigen zijn na één telefoontje al geholpen. Ze willen zich dan gewoon gehoord voelen.”

De problemen verschillen onder de boeren, iedereen gaat er ook anders mee om. „Ik sprak ooit met een boer die 10.000 euro per jaar verloor in zijn bedrijf en zich daarover heel erg zorgen maakte. Maar een andere boer die drieënhalf keer zo veel kwijt was, maakte zich nergens zorgen over”, zegt Slagman. Naast vrijwilligers zijn er ook werknemers van Zorg om Boeren en Tuinder aan het werk bij de hulplijn. „We hebben een groot bereik aan coaches achter ons staan, dus we kunnen ze altijd doorschakelen.”

Goedele Liekens bij HLF8: ‘Boeren voelen druk door familiebedrijf’

Ook aan tafel zat seksuoloog Goedele Liekens. „Boeren praten vaak niet zo makkelijk over hun emoties”, zegt ze. „Ze ervaren woede en verdriet en wanneer dit overgaat tot berusting, dan wordt het een gevaar. Als buitenstaander zie je dan namelijk niet dat het niet goed gaat met de persoon.” Liekens denkt dat de druk van een familiebedrijf ook meespeelt. „Je wil niet de persoon zijn, waarbij het familiebedrijf stopt”, aldus Liekens. Slagman haakt daar op in: „Het ergste is dat je gedwongen wordt om te stoppen.”

De vrijwilligers, werknemers en coaches staan klaar voor alle boeren en tuinders in nood. „We zijn vandaag nog niet gebeld, maar door alle media-aandacht hopen we dat daar snel verandering in komt”, sluit Slagman af.

