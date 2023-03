Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoogleraar ‘sloopt’ sociale huurwoning-ambitie Hugo de Jonge: ‘Aanbod blijft dalen’

Het kabinet heeft de welbekende ambitie om de woningmarkt aan te pakken. Woonminister Hugo de Jonge wil huizen bouwen en betaalbare woningen creëren. Ook voor de sociale huursector. Maar met dat laatste is het helemaal niet zo gunstig gesteld. Integendeel, het aantal sociale huurwoningen blijft dalen, concludeert hoogleraar Johan Conijn.

Zoals dat voor zo’n beetje de hele woningmarkt geldt, kom je ook niet gemakkelijk aan een sociale huurwoning. Integendeel, de wachtlijsten groeien alleen maar. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft ambitieuze plannen betreft de woningmarkt, maar die plannen veranderen klaarblijkelijk niet het dalende aanbod op de sociale huurmarkt.

Hoogleraar ziet dalend aantal sociale huurwoningen

Emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Conijn concludeert namelijk op economiesite Me Judice dat het gaat om trend die een daling laat zien én blijft dalen. Trouw nam zijn bevindingen onder de loep. In 2012 viel nog 30 procent van alle woningen in Nederland onder sociale huur. Tien jaar later was dat 27 procent. En volgens de hoogleraar staat dit aantal eind 2030 op 25,7 procent.

De Jonge is ervan overtuigd dat hij het aanbod kan laten stijgen. Zo sprak hij over het bouwen van 250.000 nieuwbouw sociale huurwoningen. Maar Conijn haalt die ambitie behoorlijk onderuit. Want De Jonge ziet volgens Conijn een aantal zaken over het hoofd. De woonminister heeft naast bouwplannen, ook sloopplannen. 87.000 sociale huurwoningen worden namelijk gesloopt. Daarnaast gaan wooncorporaties 63.000 woningen verkopen. Volgens de hoogleraar groeit het aantal sociale huurwoningen met 4,6 procent, maar koop- en particuliere huurwoningen groeien twee keer zo hard. Daardoor krimpt het aanbod verhoudingsgewijs, constateert de hoogleraar.

Plannen Hugo de Jonge te ambitieus

Maar is dat slopen en verkopen dan nodig? Blijkbaar, de sloopwoningen zijn te slecht. En de wooncorporaties hebben het geld van de verkochte woningen nodig voor de nieuwbouw. Volgens Conijn bleven de afgelopen vijf jaar van elke honderd nieuw gebouwde woningen per saldo, maar zestien over. De Jonge wil dat aantal naar veertig woningen per honderd krijgen. Maar dat is wederom te ambitieus volgens de hoogleraar.

En dan gaat de hoogleraar nog uit van het meest ‘ideale scenario’, waarbij de 250.000 nieuwe sociale huurwoningen er ook daadwerkelijk komen. Maar ook die ambitie is twijfelachtig. Waarom? De rente op de kapitaalmarkt is namelijk gestegen, waardoor corporaties minder mogelijkheden hebben. Eerder haalde Conijn ook het slechtste scenario aan. Waarbij in 2024 slechts 8 procent van de nieuwbouwplannen financieel uitvoerbaar zouden zijn. Mocht dat scenario uitkomen, dan zakt de sociale huurmarkt nog harder.

Gemeentes halen sociale huur-doel niet

Gemeentes kregen van De Jonge vorig jaar de taak dat minstens 30 procent van het woningaanbod sociale huur moet zijn. Maar gemeenten zitten ver onder dat getal. Bijna één op de zeven gemeenten haalt niet eens 20 procent. Volgens Conijn stelt De Jonge een onhaalbaar doel. Overigens vertelde een woordvoerder van De Jonge tegen Trouw dat „in alle gemeenten de sociale huurvoorraad in absolute zin zal toenemen.”