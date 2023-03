Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe Nederlandse serie Arcadia valt niet in de smaak: ‘Spijtig dat hier geld aan is besteed’

De eerste aflevering van de nieuwe Nederlandse serie Arcadia heeft gisteravond 536.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Arcadia geeft volgens vele kijkers een blik op de toekomst. Echter is niet iedereen te spreken over de serie, waarin Monic Hendrickx en Maarten Heijmans een grote rol spelen. „Het is spijtig dat hier geld aan besteed is”, wordt er getwitterd.



#Arcadia spijtig van het geld dat hieraan besteedt is, koel en afstandelijke serie heb aflevering 1 bekeken en daar blijft het bij, het enige positieve was het decor van het meer in Eupen in België. — Julien (@Julien_Meir) March 20, 2023

Arcadia speelt zich af in een fictieve samenleving in de nabije toekomst. Na een grote ramp zijn grondstoffen schaars en wordt een puntensysteem geïntroduceerd dat de levenskwaliteit van mensen meet. Op basis van deze zogenoemde burgerscore wordt bepaald wat ieder mens wel of niet mag doen in de maatschappij. Het leven van de gezagsgetrouwe familie Hendrik verandert van de ene dag op de andere dag als blijkt dat vader Pieter heeft gefraudeerd om de score van zijn dochters hoog te houden.

Ook voor deze serie is natuurlijk van tevoren reclame gemaakt. Dat heeft alleen deze keer niet helemaal in het voordeel van de serie gewerkt. „Het is nogmaals duidelijk… hoe meer reclame men voor iets maakt, hoe slechter het product blijkt”, zegt een kijker.



Met veel enthousiasme beginnen te kijken, naar aanleiding van de voorbije reclame. Maar wat een ontgoocheling is deze serie. Foute televisie. #Arcadia — Nieuwsindex (@nieuwsindex) March 20, 2023

Serie Arcadia valt na eerste aflevering niet in de smaak

De cast van Arcadia bestaat uit onder andere Melody Klaver, Ellie de Lange, Aus Greindanus, Maarten Heijmans en Monic Hendrickx. Heijmans heb je kunnen zien in de film Weg Van Jou en Hendrickx is al jarenlang een hoofdrolspeelster in Penoza. Niet alleen de verhaallijn valt niet goed in de smaak, maar ook de acteurs weten het kijkerspubliek niet te bekoren. „Ze geloven duidelijk niet in hun rol.”

De fictieve serie Arcadia heeft dus niet veel harten veroverd. „Mega slecht…”, is een kijker van mening. Tóch geven enkele kijkers het een tweede kans. „We zullen Arcadia volgende week nog een tweede kans geven. Na de commentaren gelezen te hebben in de kranten was het kijken eigenlijk een hele teleurstelling.” De vraag is of ze volgende week nog steeds een half miljoen kijkers weten te trekken.



Tjonge, wat is die #Arcadia slecht! Slecht!! Een onnozel verhaaltje, slecht gespeeld door goede acteurs die duidelijk in hun rol niet geloven en dat ook tonen, pfff… — Elveebee (@LucvanBalberghe) March 19, 2023



Die eerste aflevering van #Arcadia @NPO3 nodigt niet echt uit om verder te kijken zeg… poe.. — RVDL 🤘🏼 (@renovdl) March 19, 2023

