17 zetels voor BBB in Eerste Kamer, en hoe denkt Caroline van der Plas over premierschap?

17 zetels wist de partij van Caroline van der Plas te bemachtigen in de Eerste Kamer. De BoerBurgerBeweging (BBB) is de grootste partij na de Provinciale Statenverkiezingen en dat betekent dat de coalitiepartijen zetels moesten inleveren. En de gedachte dat ze eventueel premier van Nederland zou kunnen worden, vindt de BBB-leider maar gek.

Eerder werd verwacht dat BBB 16 zetels zou krijgen in de Eerste Kamer, maar daar kwam op de valreep nog eentje bij. PvdA en GroenLinks, die samen één fractie vormen, komen op 15 zetels uit, gevolgd door de VVD met 10 zetels. Voorvrouw Caroline van der Plas schreef met haar partijwinst geschiedenis. De BBB werd namelijk in iedere provincie en in 13 van de 21 waterschappen de grootste.

Caroline van der Plas als premier?

De coalitiepartijen zijn in zetels gedaald. De partijen komen samen, VVD (10), D66 (5), CDA (5) en CU (2), op 22 zetels uit, 10 minder dan de regeringspartijen nu hebben. En hoewel de coalitie eerder al geen meerderheid in de Eerste Kamer had, is het aantal zetels nog verder gekelderd. Dat betekent dat de coalitie bij linkse of rechtse partijen meer steun moet zien te vergaren om beleid erdoorheen te krijgen.

Haar zoon attendeerde Van der Plas erop dat zij binnen nu en een jaar premier zou kunnen worden. De eerste vrouwelijke premier van Nederland, maar daar is de BBB-leider niet happig op, vertelde ze tegen het Nederlands Dagblad. „Het is niet mijn doel om minister-president te worden, maar onder voorwaarden zou het kunnen.” Een van die voorwaarden is dat ze in Nederland werkt en de geopolitieke zaken overlaat aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Eerste Kamer ziet er anders uit na monsterwinst BBB

In de Eerste Kamer neemt Ilona Lagas plaats op de BBB-leider-stoel. Bij WNL Op Zondag vertelde ze dat de BBB al een tijd werkt aan geschikte partijkandidaten voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. „We kwamen zeker één keer in de drie weken met het hele team samen. Er werden trainingen gegeven, bijvoorbeeld debattrainingen. Er werd ook gekeken naar speeches van Barack Obama.” Volgens haar vielen ook veel mensen af. „Die gewoon geen zin hadden om zoveel tijd te investeren zonder dat ze überhaupt wisten of ze op een lijst kwamen.” Waardoor er volgens haar een groep goede BBB-kandidaten overbleef.

De gesprekken over het landbouwakkoord gaan deze week, ondanks de verkiezingswinst van BBB, door. Daarbij gaat het om onderhandelingen tussen boeren, het ministerie en milieuorganisaties. Maar door de monsterzege van BBB lijkt het erop dat de boeren hogere eisen gaan stellen.