Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VVD-leden uiten kritiek op eigen partij: ‘Denken jullie wel na over huidige stand van zaken?’

Een verkiezingsnederlaag en nu ook nog kritiek vanuit de eigen partij, de VVD heeft geen fijne tijd op het moment. In een brief schrijft een groep VVD’ers namelijk dat ze zich zorgen maken over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens hen zouden het partijbestuur, de Tweede Kamerfractie en partijleider Mark Rutte geen verbinding hebben met leden van en stemmers op de partij. Het gaat dan vooral om de top van de VVD.

Zo vragen de ondertekenaars zich af of „de club in Den Haag” wel nadenkt over de eigen rol „in de huidige stand van zaken in het politieke en maatschappelijke landschap”, zo is te lezen in de brief die volgens de NOS door ongeveer honderd leden is ondertekend. „We willen jullie daarom op het hart drukken om met een kritische blik te kijken naar wat voor ons ligt.”

VVD-leden niet blij met partij: ‘Kennis en kunde beter benutten’

Ook schrijven de ondertekenaars dat de kennis en kunde van mensen de partij niet goed genoeg is benut. Dat moet beter, vinden ze. „We krijgen top-down hapklare brokken voorgeschoteld die we mogen uitvoeren en ondergaan. De wijze van campagne voeren, zowel bij deze verkiezingen als ook de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, is hier een lichtend voorbeeld van. Beeldvorming van binnen en naar buiten is hierdoor niet optimaal.”

Betrokken mensen lopen nu tegen muren aan en haken daardoor af, waardoor de kloof alleen maar groter wordt, stellen ze. „Het is dus van groot belang dat we ons realiseren dat de mensen de partij maken, niet de politiek, en zeker niet de politieke top. Samen zijn we de VVD”, is hun boodschap.

De uitkomst van de Statenverkiezingen waarbij de BoerBurgerBeweging (BBB) als grote winnaar uit de bus kwam, maakt volgens de briefschrijvers duidelijk dat er werk aan de winkel is. „We dreigen na meer dan twaalf jaar hard werken ons mooie land nu te verliezen aan verdeeldheid, onvrede en een kloof tussen Den Haag en de rest van Nederland.”

Ook crisisje bij CDA, maar Hoekstra blijft

Ook bij het CDA gaat het niet allemaal over rozen de laatste tijd. De partij moest namelijk een flinke verkiezingsnederlaag slikken. Na een crisisoverleg blijkt echter dat Wopke Hoekstra aanblijft als leider van de partij. Hij moet wel zorgen voor het herstellen van de verbinding met het land buiten politiek Den Haag. Partijvoorzitter Hans Huibers en partijleider Hoekstra noemden het overleg van gisteravond een „indringend gesprek”.

„Er is emotie en verdriet binnen de partij”, zei Hoekstra na afloop van het ruim drie uur durende spoedoverleg in een Utrechts hotel, waarvan de locatie tot in de loop van avond geheim werd gehouden. De bijeenkomst met de partijtop en de provinciale CDA-voorzitters volgde op de voor het CDA buitengewoon slecht verlopen Provinciale Statenverkiezingen van vorige week. De uitslag leidde ook tot vragen over de positie van Hoekstra, die het geluid van zijn partij volgens critici onvoldoende over het voetlicht heeft gebracht.