Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen dassen meer bij Brabants spoor: vanaf morgen weer treinen

Goed nieuws voor treinreizigers tussen Den Bosch en Boxtel: het treinverkeer wordt morgen weer hervat. Sinds vorige week dinsdag reden op het traject geen treinen, omdat dassen bij Esch en Vught burchten hadden gegraven onder het spoor. Inmiddels zijn de dassen weer verhuisd en is het spoor hersteld, meldt ProRail.

„Het was een grote operatie, waar veel partijen aan hebben bijgedragen”, aldus de spoorwegbeheerder.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🦡Het spoor bij Esch en Vught is hersteld. Het treinverkeer kan morgen worden opgestart. We zijn alle partijen die hebben geholpen bij het verhuizen van de #dassen en bij het weer veilig maken van het spoor erg dankbaar!https://t.co/p1bafQDGCb pic.twitter.com/BVTNfVT4Gu — ProRail (@ProRail) March 28, 2023

Treinsporen worden weer vrijgegeven

ProRail heeft alle gaten gedicht en het spoor in zowel Esch als Vught weer hersteld. Momenteel zijn zij bezig met het afronden van de laatste werkzaamheden. „We leggen bijvoorbeeld een graafwerend gaaswerk om te voorkomen dat de das terugkeert. Daarna maken we het ballastbed weer stevig en compact met een zogenoemde ‘stopmachine’.”

Later vandaag worden de sporen na een week weer vrijgegeven. „Hierdoor kan de dienstregeling voor treinreizigers morgenochtend worden opgestart.” Goederentreinen kunnen vanaf vanavond al rijden.

Geen dassen meer aangetroffen

Tijdens de werkzaamheden in Esch en Vught is ProRail geen dassen meer tegengekomen. „We mogen aannemen dat ze inmiddels op een andere plek leven. Bij nadere inspectie in Vught zagen we dat een aantal van de gangen daar niet door de das waren gegraven, maar door de bever. Ook dat is een beschermde diersoort.”

ProRail is met de bevers op dezelfde wijze omgegaan als met de dassen. „Er zijn in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland terugslagkleppen op de ingangen geplaatst om de bever de kans te geven een ander onderkomen te zoeken. Het daaropvolgende graafwerk is onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd. We zijn geen bevers tegengekomen, anders waren we gestopt, net als bij de das.”

Dassen gooiden roet in het eten

Vorige week werd bekend gemaakt dat het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel stil zou komen te liggen, als gevolg van de dassenburchten bij Esch. Het traject Den Bosch-Boxtel-Eindhoven is een belangrijke verbinding in het Nederlandse spoornet. Uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven, met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor.

Er is de afgelopen week hard gewerkt om ten eerste de das op een veilige en verantwoorde manier te verplaatsen, maar ook om de treindienstregeling weer zo snel mogelijk te kunnen opstarten. „ProRail wil alle partijen, voor en achter de schermen, graag bedanken voor harde werk in de afgelopen week.”