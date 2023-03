Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

10.000 aanmeldingen stamceldonatie dankzij oproep Thijs Slegers: ‘Thijs is heel belangrijk geweest’

PSV-perschef Thijs Slegers overleed gisteren aan de gevolgen van leukemie. Begin februari riep Slegers nog iedereen op om stamcellen en bloed te doneren. Want ondanks dat hij niet meer beter kon worden, kunnen anderen dat wél. Sindsdien hebben 10.000 potentiële potentiële stamceldonoren zich aangemeld bij Matchis, het centrum voor stamceldonoren.

„Thijs is heel belangrijk geweest. Hij heeft ondanks zijn ziekte en trieste afloop daarvan echt iets neergezet”, zegt woordvoerder Bert Elbertse van stichting Matchis tegen RTL Nieuws.

Meer dan 10.000 inschrijvingen wegens Slegers

„Er zijn vanwege Thijs meer dan 10.000 inschrijvingen geweest”, aldus Elbertse. „Gisteren nog, nadat bekend was geworden dat hij was overleden, hebben 700 mensen zich ingeschreven. Het loopt nog steeds door. We kunnen ieder uur het aantal aanmeldingen volgen. Iedere keer dat er publiciteit was rond de situatie van Thijs, zagen we een stijging.”



Vandaag bereikte ons het intens verdrietige nieuws dat Thijs Slegers op 46-jarige leeftijd is overleden. Een bericht dat ons allen diep raakt. Thijs heeft heel veel betekend voor stamceldonatie.

Wij wensen de familie en nabestaanden van Thijs veel sterkte met dit enorme verlies. pic.twitter.com/saUrzdmab8 — Stichting Matchis (@MatchisNL) March 27, 2023

Vooral onder mannen en sporters is een stijging te zien. Van de nieuwe inschrijvingen is namelijk bijna 70 procent man. De woordvoerder noemt het „ongelooflijk.” „We zien echt dat donatie is gaan leven in de sportwereld, dat is heel bijzonder.” Iedereen kan tussen de 18 en de 55 jaar kan zich echter inschrijven: gender speelt geen rol.

Kans om opgeroepen te worden voor donatie heel klein

Wanneer iemand zich registreert, wordt er een pakketje opgestuurd om wangslijmvlies af te nemen met behulp van wattenstaafjes. Door middel van laboratoriumonderzoek wordt vastgesteld of er een match is met iemand die stamcellen nodig heeft. De kans dat je echter wordt opgeroepen, is niet groot vertelde Elbertse eerder in een interview met Metro.

De kans dat een willekeurig persoon buiten de familie een geschikte donor is, is namelijk erg klein. Daarom is het ook zo belangrijk dat zoveel mogelijk potentiële stamceldonoren zich aanmelden, benadrukt Matchis.

‘Hij heeft Nederland in beweging gebracht’

Ook bloedbank Sanquin bedankt Slegers voor zijn hulp bij het werven van bloeddonors. Sanquin was namelijk in februari begonnen met een gerichte donorwervingsactie onder PSV-fans, samen met PSV en Philips. Dankzij die werving hebben 4100 nieuwe bloeddonors zich gemeld.

„Hij vroeg aandacht voor donorschap, in de wetenschap dat hij zelf niet lang meer te leven had. Zo heeft hij Nederland in beweging gebracht”, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws.