Jandino Asporaat gecanceld na uitspraken: ‘Je huurt hem toch in omdat hij komisch is? Niet omdat hij alles weet’

De bekende cabaretier Jandino Asporaat is niet van plan stil te blijven nu een gastles van hem is geannuleerd. Dit is het gevolg van zijn uitspraken over onder meer de maanlanding en 9/11. „Ik zal altijd mijn eigen mening blijven uitdragen”, reageert de cabaretier op Instagram. Op Twitter zijn de meningen verdeeld: „Er zit nogal een verschil in ‘je eigen vrije mening’ verkondigen en lesgeven op een school.”



Er zit nogal een verschil in 'je eigen vrije mening' verkondigen en lesgeven op een school. Ook als dat een gastles is. Je mag daar best wat kritisch naar kijken. Jandino verkoopt wel heel erg klinklare onzin. En dat mag hij hoor. Nog steeds. Vrij land idd. — Andries Dijkstra (@Dijkstrandries) March 28, 2023

Asporaat kreeg afgelopen weekend kritiek, omdat hij in de podcast The Trueman Show vraagtekens zette bij meerdere grote wereldgebeurtenissen. Vanwege die uitspraken werd een gastcollege dat hij donderdag in Arnhem zou geven geannuleerd. Dat liet wethouder Mark Lauriks gisteren weten aan het AD. De gastles zou hij geven aan jongeren tijdens de Week Van Het Geld. „Wij respecteren de vrijheid van meningsuiting, maar vinden dit soort uitspraken geen goed voorbeeld geven voor onze kinderen en jongeren”, aldus Lauriks.



Cabaretier Asporaat zegt vandaag dat hij het gevoel heeft dat hij alleen over bepaalde dingen kritisch mag zijn. „Elke keer als ik mijn mond open doe, dan moet ik me vooral als comedian niet mengen in onderwerpen die mijn pet te boven gaan.”

Mond open

Maar Asporaat kiest er bewust voor om juist wel zijn mond open te blijven doen. „Voor de mensen die soms terecht of onterecht voelen dat hun stem niet wordt gehoord. Natuurlijk wordt er gezegd ‘Jandino, zeg nou maar niks anders gaan ze jou cancelen’. Maar hoe hou jij je mond is dan mijn vraag.”

De cabaretier vindt „oprecht” zijn veel belangrijker dan „niet-populair” zijn. „Ik zal nooit en te nimmer zolang ik leef mijzelf verheffen boven de rest, dat ik me te goed voel om te praten met wie dan ook. Ik zal altijd bidden voor iedereen, ook voor de mensen die het niet voor mij doen.”



Jandino heeft een sterke ruggengraat. — Robin (@RobinS_78) March 28, 2023

Asporaat ontvangt kritiek en steun

Asporaat krijgt op Twitter kritiek, maar ook steun. „Super trots op Jandino, er zouden zich meer bekende Nederlanders moeten uitspreken” en „Ik vind het juist goed dat je er vraagtekens bij durft te zetten.” Naast steun zijn er ook twitteraars met een felle mening. Ze noemen Asporaat een echte „grappenmaker.” Ze refereren naar de typetjes die Asporaat gebruikt in zijn shows. Jandino zelf zou ook een typetje zijn: „Ik geloof niet in het bestaan van Jandino.” Er worden tenslotte ook vraagtekens gezet bij het inhuren van Asporaat bij een gastles op school. „Je huurt Jandino toch in omdat hij komisch is, en niet omdat hij alles weet?”



