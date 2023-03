Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan gestolen gitaren Kensington-gitarist

In het programma Opsporing Verzocht wordt vanavond aandacht besteed aan de gestolen gitaren van Kensington-gitarist Casper Starreveld. Vier van Starreveld zijn kostbare gitaren werden in de nacht van 11 op 12 februari gestolen uit een muziekstudio in Benschop.

Erg hoopvol dat de gitaren boven water komen, is de Kensington-gitarist niet. „Ergens denk ik soms ook dat ik het misschien moet zien als een afronding van deze periode met de band. Dat ik met zowel een nieuwe zanger als nieuwe gitaren door moet”, vertelde hij vorige week nog voor de aanvang van de 3FM Awards in Den Haag.

‘Als je iets ziet of hoort, laat het weten’

Anderhalve maand geleden liet Starreveld weten via Instagram dat vier van zijn gitaren gestolen waren. Het gaat om een Fender Stratocaster 1960, een Gibson ES-335 Rich Robinson signature, een zwarte Gibson Les Paul Custom en een houten Crafter CTW A/E. „Er zijn oneindig veel herinneringen gemaakt met deze gitaren, dus ik zou ze graag terug willen krijgen. Als je iets ziet of hoort, laat het me weten!”



De oproep van de Kensington-gitarist liep echter op niets uit. Enkele weken na de inbraak deed hij nogmaals de oproep aan zijn volgers om informatie te delen als zij iets wisten. „Als je je lokale populaire Ebay/Reverb/Craigslist/Marktplaats of soortgelijke wederverkoopsites kunt scannen, zou dat een grote hulp zijn. Je weet nooit waar deze gitaren kunnen verschijnen.”



Gitaren Kensington-gitarist nog niet boven water

De gitaren zijn tot zover nog niet boven water, tot groot verdriet van Starreveld. „Ik heb me er wel een beetje bij neergelegd dat ze forever weg zijn. En af en toe denk ik gewoon een heleboel scheldwoorden”, vervolgde hij voorafgaand aan de 3FM Awards.

„Dit zijn mijn favoriete gitaren, met name de rode Gibson. Die is in een heel kleine oplage gebouwd, onmogelijk om een nieuwe te krijgen dus. Dat was de gitaar die ik altijd pakte als ik het even niet wist, mijn werkpaard. Dan kwam het goed.”

Kensington heeft nog geen vervanger voor Eloi Youssef

Eind 2021 liet Kensington weten in huidige vorm uit elkaar te gaan. Frontman Eloi Youssef wilde zijn leven niet meer wijden aan de band, zo viel te lezen in een verklaring van de muziekgroep. Ze spraken destijds van een „verschil in toekomstvisie”, maar dat er „geen ruzie of onenigheid” was. Tot dusver heeft de band nog geen vervanger gevonden voor de zanger.