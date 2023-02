Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel Nederlanders moeten op de centen letten terwijl Shell winst maakt: ‘Het systeem is ziek’

Menig Nederlander schrok zich vorig jaar rot van de benzineprijzen, maar voor Shell blijkt dit een gouden tijd te zijn geweest. Het olie-en gasconcern boekte in 2022 een recordwinst. En dat stuit veel mensen tegen de borst. „Verschrikkelijk oneerlijk en buitengewoon bizar.”

Shell mocht vorig jaar een winst van 42,3 miljard dollar (38,4 miljard euro) bijschrijven. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de nettowinst van een jaar eerder.

Shell profiteerde van hoge olie- en gasprijzen

Het bedrijf profiteerde van de hoge prijzen van olie en gas door de oorlog in Oekraïne. In 2020 leed Shell nog miljardenverliezen omdat de olieprijzen door de coronacrisis waren gekelderd. Maar door de sterk aangetrokken vraag naar olie door het wereldwijde economische herstel van de crisis doen oliebedrijven weer goede zaken. Dat Shell profiteert van de oorlog in Oekraïne, komt het bedrijf op bakken kritiek te staan.

Ook over de milieu-impact van Shell heersen grote zorgen. Shell heeft zelf een doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn en wil de eigen uitstoot sneller gaan verlagen. Gisteren werd bekend dat klimaatactivisten willen dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC Shell gaat onderzoeken. Het olie-bedrijf zou namelijk „zijn financiële investeringen in hernieuwbare energiebronnen” aanzienlijk hoger hebben voorgespiegeld dan had gemogen. Volgens critici doet het concern aan greenwashing, oftewel: het bedrijf zou zich milieuvriendelijker voordoen dan het eigenlijk is.

Actie Greenpeace

Klimaatactivisten van Greenpeace voeren vandaag actie bij het hoofdkantoor van Shell. Volgens de demonstranten profiteert Shell met zijn miljardenwinst van ‘klimaatverwoesting en menselijk lijden’. De activisten hadden een nagemaakt prijsbord van een benzinestation bij zich, waarop de recordwinst van meer dan 42 miljard dollar over 2022 werd getoond. Daarop stond ook een vraagteken bij het bedrag dat het bedrijf zou moeten betalen voor schade door klimaatverandering.

De demonstranten roepen het bedrijf op verantwoordelijkheid te nemen en te betalen voor schade die het volgens Greenpeace wereldwijd aanricht. „Terwijl Shell zijn miljarden telt, moeten mensen in de wereld de schade opmaken van recorddroogtes, hittegolven en overstromingen die de oliegigant veroorzaakt. Dat is de grimmige realiteit van klimaatverandering waar we een einde aan moeten maken”, zei een activist van Greenpeace.

De klimaat-organisatie voerde deze week ook actie op een vrachtschip dat een boorplatform van Shell vervoert. De boodschap van Greenpeace bij protesten luidt: „Stop met boren. Begin met betalen.” Mark van Baal, van de activistische aandeelhouder Follow This, zegt dat hooguit 14 procent van de winst van Shell naar duurzame investeringen gaat. „Shell kan niet beweren in transitie te zijn zolang de investeringen in fossiele brandstoffen de investeringen in duurzame energiebronnen overschaduwen.”

Reacties op Twitter

Ook op Twitter kan het nieuws op veel ongeloof en boze reacties rekenen. „Het systeem is ziek”, schrijft iemand. Een ander: „Dit is niet uit leggen aan mensen die hun energierekening niet kunnen betalen.”



Aan de ene kant is dit natuurlijk verschrikkelijk oneerlijk en buitengewoon bizar, maar aan de andere kant ook. pic.twitter.com/wRIVxYnDOj — Maarten Hopman (@maartenhopman94) February 2, 2023



#nos #Beschamend #shell dit soort berichten. Met veel bombarie kenbaar maken dat er 38 miljard winst is gemaakt over de rug van burgers en mkb met veel leed en faillissementen tot gevolg. pic.twitter.com/eRhlpBguo5 — Bert van Os (@BertvanOs) February 2, 2023



Te gek voor woorden! Winst maken over de rug van burgers die het al lastig hebben. En de overheid doet niks… Shell boekt recordwinst van bijna 40 miljard dollar door hoge olie- en gasprijzen https://t.co/dQQgphAg3L via @NUnl — Eenbijzondereburger (@Eenbijzondereb1) February 2, 2023



Geheel eens. Te gek. Onbegrijpelijk dat politiek burger laat betalen voor ridicule gasprijzen dus winsten oliereuzen. Indien brood driemaal zo duur wordt is de wereld te klein. — peter hagedoorn (@peterhagedoorn) February 2, 2023