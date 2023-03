Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Annabel Nanninga over stikstof in Op1: ‘Paternotte stond in een bos tegen een beuk te schreeuwen’

Stikstof en de bijbehorende stikstofcrisis blijft de gemoederen bezig houden. Op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart zaten in Op1 gisteravond Annabel Nanninga (JA21) en Jan Paternotte (D66) tegenover elkaar. Stikstof kwam weer aan bod en het ging er nogal verhit aan toe.

In talkshows is amper Nederlander op wie je tijdens de komende (provincie)verkiezingen kunt stemmen te vinden, maar goed. Mirjam Sterk van CDA Utrecht was er in Op1 gisteravond wel. De landelijke politici Nanninga en Paternotte mochten gisteren bij Sven Kockelmann en Fidan Ekiz ook hun politieke zegje doen. „Stikstof is een belangrijk onderwerp, zeker buiten de Randstad”, zei Kockelmann.

‘D66 zet over stikstof het mes op de keel van de boeren’

Mirjam Sterk schreef met alle twaalf provinciale CDA-lijsttrekkers gisteren een opiniestuk in De Telegraaf. Er klonk een oproep om ‘eens te stoppen met de polarisatie rondom stikstof’. „Die oproep was gericht aan alle partijen op de flanken, maar zeker ook aan D66″, zegt Mirjam Sterk, die zelf van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer zat. „Als we echt een succes willen maken van het natuurherstel en dat we woningen kunnen bouwen, dan kunnen we dat niet zonder de boeren. Elke keer als hen door D66 vanuit Den Haag het mes op de keel wordt gezet, die boerengezinnen die met ons proberen mee te denken over de toekomst, dan zie ik dat het vertrouwen weer heel hard uit de zaaltjes rent. Terwijl wij bezig zijn om met elkaar plannen te maken.”

„Maar het is toch kabinetsbeleid?”, stelt Sven Kockelmann vast, terwijl Jan Paternotte goedkeurend knikt (het CDA maakt er zelf onderdeel van uit, red.). „Blaft u niet tegen de verkeerde boom?” Sterk vindt ‘zeker van niet’. „In het coalitieakkoord staat niets over gedwongen onteigening en niks over de halvering van de veestapel. Er staat in dat we met elkaar gaan zorgen dat die natuur weer op orde komt. Samen met de boeren, we kunnen echt niet zonder hen.” Mirjam Sterk zegt zich wel aan het kabinetsbeleid te zullen houden.

Paternotte: ‘Bedenk even hoe groot die stikstofcrisis is’

Jan Paternotte vindt het „maar moeilijk om de woorden serieus te nemen”. „Dertig jaar lang mocht er niet gepraat worden over het probleem met stikstof. Dan heb je nu eindelijk een situatie waarin het kabinet zegt ‘we gaan het oplossen’… Bedenk even hoe groot die stikstofcrisis is. Vandaag is in Brabant nog bekend geworden dat de natuur er zo hard achteruit gaat, dat ze daar nu een stop moeten zetten op alle vergunningen die moeten zorgen voor het bouwen van woningen, van wegen, voor het energienet. Helemaal plat, helemaal tot stilstand, terwijl in de natuur aan de lopende band planten- en dierensoorten verdwijnen. Dat is heel ernstig. Dus ik zou zeggen dat als je onderdeel bent van het kabinetsbeleid en het aanpakken, ga daar dan voor staan. Ga dan niet klagen.”



.@jpaternotte maakt zich zorgen dat de stikstofcrisis opnieuw weggeschoven zal worden. “Dan komt het land echt op veel punten tot stilstand.” Volgens @ANanninga hangt hij een angstverhaal op. “Hij stond in een bos tegen een beuk te schreeuwen dat de natuur doodgaat.” #Op1 #WNL pic.twitter.com/SVJjH7QkUL — Op1 (@op1npo) March 2, 2023

‘Piekeren wat ik aan moet pakken’

Annabel Nanninga van JA21 wil daar wel op inhaken en ze kopt de gemakkelijke voorzet binnen. „Ik zit hier een beetje te piekeren wat ik nu als eerste moet aanpakken. Er wordt gesproken over polarisatie. Ik ben lid van een oppositiepartij en zie hier gewoon een coalitie die onderling polariseert. Ik zie het CDA wat intern gepolariseerd is, acht van de twaalf provinciale CDA-fracties hebben de term verzet gebruikt. Wopke Hoekstra zegt ‘we gaan 2030 niet doen’. Nu hoor ik weer van wel.”

En tegen de D66-gast: „Meneer Paternotte komt niet zo heel vaak buiten.” „We hebben echt geen optie om die stikstofcrisis even weg te denken of vooruit te schuiven”, pareert Paternotte. Dat lijkt me helder. De stikstof niet aanpakken, dat is toch bijna een een grap? We moeten nu laten zien dat de politiek ook in staat is om problemen op te lossen.”

Angstverhaal over stikstof

Annabel Nanninga wil daar nog een keer op reageren („als dat mag”). „We zien nu een ruzie binnen de coalitie, dat samen optrekken is natuurlijk een illusie. Meneer Paternotte staat een soort angstverhaal op te hangen. Die stond in een bos tegen een beuk te schreeuwen dat de natuur doodging. Maar het was een eik en het was herfst, dus hij had geen blaadjes.” Jan Paternotte: „Dat is natuurlijk sowieso onzin.” Nanninga: „Het was helemaal de verkeerde boom.” Paternotte weer: „Een beuk heeft zo’n ranke schors, een eik een veel ruwere schors. Ik kom uit Gelderland en weet heel goed wat daar speelt.” Nanninga: „Hoe dan ook, u hakt de boom verkeerd.”

Het Eerste Kamer-gezicht van JA21 komt zelf wel met een, in typisch Haagse taal, „constructief haalbaar plan.” Wordt, vast ook in Op1, vervolgd dus, mocht je als lezer de beuken of eiken door het stikstofbos nog zien.

Wil je Op1 terugkijken? Dan kan via NPO Start.