Broedseizoen is begonnen: dit is wat je wel en niet moet doen in de natuur

Nu de lente begonnen is, kan het broedseizoen ook weer van start. De natuur heeft het er maar druk mee. Hoe kunnen wij daar als mensen het beste mee omgaan? Onder meer boswachters en Staatsbosbeheer vragen in ieder geval voor „rust in de kraamkamer van de natuur.”

Het is lente en dat was afgelopen weekend goed te voelen. De temperatuur ging een aardig stuk omhoog. Onlangs begon ook het broedseizoen. Dit duurt in Nederland tot 15 juli. Op veel plekken in het land hangen momenteel borden of posters met daarop „welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wauw de lente is volop aan🐇🐦🌱💐🪻de weidevogels zijn al druk, duiven die willen paren, vrolijk fluitende vogels. De koeien die al wel naar buiten willen( nog even geduld dames)Dorre takken die weer tot leven komen. Wat een rijkdom🤲🙂 #onzeboerderij (📢 aan) pic.twitter.com/pyyia8oNH1 — Gerrit Wermink (@gerritwermink) March 19, 2023

Respect voor het broedseizoen

Boswachters van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat en De Landschappen geven aan dat rust hard nodig is tijdens het broedseizoen. Dieren en de natuur zijn dan erg kwetsbaar, zo schrijft Staatsbosbeheer op hun website. Men wordt onder andere gevraagd de paden niet te verlaten, honden niet los te laten lopen en geen troep achter te laten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meer lezen over de Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur-campagne?➡️ https://t.co/6vemBFLj2U https://t.co/Gl1MjuyYgz — Staatsbosbeheer (@staatsbosbeheer) March 21, 2023

Verjaagd en verstoten

Het niet respecteren van de natuur heeft vaak gevolgen, zo ook in het broedseizoen. „Vogels vliegen weg en laten hun kuikens hulpeloos achter. Jonge reekalfjes worden verstoten, hazen schieten in de stress en dassen durven hun burcht niet meer uit zodat ze geen eten kunnen zoeken”, aldus Staatsbosbeheer. Afstand houden is daarom dus (vooral in deze tijd van het jaar) erg belangrijk.

Verder roepen de natuurbeheerders op om geen rommel in de natuur achter te laten. Vogels pikken dat op om nesten te bekleden en vervolgens raken de kuikens verstrikt. Boswachters zullen ook extra opletten. Overtreden van de natuurregels kan je een boete opleveren.

Padden gaan op pad

Een ander onderdeel van deze tijd van het jaar is de paddentrek. Padden ontwaken uit hun winterslaap en verruilen de diepe grond waar ze zich hebben opgehouden voor beekjes en poelen. De tocht daarnaartoe gaat nog weleens mis, aangezien de amfibieën soms wegen over moeten steken. De dierenbescherming is daarom ook op zoek naar vrijwilligers om de beestjes een handje te helpen. Aanstaande ‘paddenrapers’ kunnen zich via de website aanmelden.