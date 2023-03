Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo kregen acteurs Nasrdin Dchar en Walid Benmbarek Men’s Health-lichaam

Acteurs Nasrdin Dchar en Walid Benmbarek, die je onder meer kent van Mocro Maffia, verschenen volledig afgetraind op de cover van Men’s Health. Bij Beau kwam hun voedings- en trainingsregime ter sprake en vertellen zij hoe zij zichzelf in topvorm kregen.

„Ik dacht dit moet photoshop zijn, maar dit is het dus”, begint presentator Beau van Erven Dorens als hij de cover van het blad laat zien, waarop de twee loeistrakke en gespierde lichamen van de acteurs te zien zijn.

Nasrdin Dchar en Walid Benmbarek over Men’s Health-cover

Benmbarek traint naar eigen zeggen al 25 jaar, „met ups en downs”. Maar de laatste twee jaar stonden in het teken van de cover van het blad. Het team achter de twee gespierde lijven bestaat uit voedingscoaches en trainers. Benmbarek traint twaalf keer in de week. „Twee keer per dag, zes keer per week. ‘s Ochtends is het cardio en later op de dag is het krachttraining.”

Dchar heeft zijn trainingsproces in een extreem rap tempo gevoerd. Hij kreeg namelijk vier maanden de tijd. Zo laat Van Erven Dorens een foto zien van eind september, waarop Dchar nog zijn oorspronkelijke, normale lichaam heeft. Daarna volgt een foto van zijn afgetrainde lijf en die transformatie imponeert. Wat de acteur daarvoor heeft moeten doen? „Veel moeten laten, ik was nogal een snoeperd.” Hij moest keihard trainen, diëten en snel vet kwijtraken. „Het is bikkelen geweest.” Waarbij hij veelal leefde op maaltijden bestaande uit groentes, rijst en kip.



Afvalproces richting afgetraind lichaam

Benmbarek en Dchar zijn goede vrienden. Benmbarek wilde graag dat Dchar zijn leefstijl omgooide, omdat hij weet wat dat met een mens kan doen. „Je energielevel gaat omhoog en je voelt je veel beter.” En doordat je suikers weglaat, word je scherper volgens Dchar. Al heeft Dchar nog steeds cravings, legt hij uit. Waar hij tijdens zijn afvalproces ook best last van kon hebben.

Dchar had naar eigen zeggen een haat-liefde-relatie met de sportschool. Maar inmiddels baalt hij als hij de sportschool moet overslaan. Daarom wil hij blijven trainen, ook nu de covershoot achter de rug is.

