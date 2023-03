Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Memphis Depay staat na driejarige VI-boycot Noa Vahle te woord: ‘Eindelijk een keer spreken’

De voetbalspelers van het Nederlands elftal wilden het team van Vandaag Inside lange tijd niet spreken. Maar vandaag lijkt die boycot op z’n eind. Voetballer Memphis Depay stond namelijk VI-verslaggever Noa Vahle te woord.

De spelers van Oranje waren een tijdje helemaal klaar met de mannen van VI. Drie jaar lang stonden zij het programma niet te woord. Aanleiding daarvoor was de ophef rondom de controversiële Akwasi-grap van Johan Derksen. Zijn woorden in Veronica Inside gingen voor de Nederlandse voetballers te ver.

Noa Vahle interviewt Memphis Depay na VI-boycot

Ronald Koeman, die inmiddels de bondscoach is van het Nederlands elftal, beloofde in januari dat hij zich zou buigen over de boycot. En wellicht dat hij daarin toch het een en ander voor elkaar heeft gekregen.

VI-verslaggever Noa Vahle kreeg vandaag namelijk de gelegenheid om Mepmhis Depay te interviewen. De video daarvan verscheen op de website van Vandaag Inside. Aan het begin ging het ‘gewoon’ over voetbal, maar later kwam ook de boycot ter sprake. „Ik vind het leuk om je eindelijk een keer te spreken. Gisteravond om kwart voor elf kreeg ik een berichtje dat we vandaag welkom waren bij de spelersinterviews.” En dat is een tijd geleden. „Wat is er nou gisteren of vorige week of ik weet niet wanneer gebeurd dat dat nu wel weer kan?”, aldus Vahle.

Spelers Nederlands Elftal trokken grens

Volgens Depay is er niet zoveel aan de hand. „Ik denk dat er gewoon bij de spelers zoiets was van: streep eronder. Wij gaan gewoon door en jullie zijn gewoon weer welkom, maar sowieso: zo’n interview hebben is fijn en als er kritiek is, is dat ook prima”, antwoordde de voetballer.

Depay legt uit dat de spelers destijds een grens trokken nadat Derksen zijn uitspraken deed. „Nu gaan we gewoon weer verder en ik hoop dat dit ook gewoon weer kan. Wij gaan gewoon verder, en nu gaan we nog steeds verder met jullie erbij, dus voor mij is dat prima.”

Oranje staat toch weer Vandaag Inside te woord

„Wat verwacht jij in de toekomst van Vandaag Inside?”, vraagt Vahle aan Depay. „Ik verwacht niks, ik verwacht niks. Ik kijk sowieso geen tv. Er zijn van mij verwachtingen dat ik hier presteer en daar ben ik al druk genoeg mee bezig. Daar is mijn focus op. Wat jullie willen doen is altijd aan jullie”, aldus de voetballer.

Maar Vahle vraagt nog even door. „Maar de mate van kritiek was misschien te veel?” Maar Depay blijft bij zijn punt. „Ja, je krijgt nu een beetje hetzelfde antwoord. Het ging niet echt om kritiek. Er waren andere dingen die een beetje te ver gingen. Wat ik zeg: wij hebben een streep eronder gezet en ik hoop dat iedereen nu gewoon verder kan.”