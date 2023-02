Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Carnaval staat op de stoep: Arriva-medewerkers staan paraat met borrelbussen

Carnaval gaat weer bijna van start! Streekvervoer Arriva is „echt weer zoals vanouds” voorbereid op nachtvervoer voor carnavalsvierders dit weekend, zegt een woordvoerder van de regionaal vervoerder. Arriva vervoert feestvierders in Noord-Brabant en in Limburg met bus en trein. In Limburg wordt het nachtvervoer rond deze tijd van het jaar omgedoopt tot vervoer in zogenoemde borrelbussen.

Dit weekend gaan de carnavalsfeesten weer van start, maar zonder vervoer is het lastig thuiskomen. „De borrelbussen van Arriva rijden van zaterdag 18 februari tot en met dinsdag 21 februari naar verschillende stadsdelen en dorpen in Limburg”, laat de woordvoerder weten. Overdag zet Arriva ook extra vervoer in, zoals een extra rit of een extra lange bus.

Uitdaging door personeelstekorten

Arriva kon twee jaar geen carnavalsdienstregeling uitvoeren door beperkingen vanwege de coronacrisis. Nu staan de vervoerders weer paraat. „Dat was best een uitdaging, gezien alles wat er speelt betreft personeelstekorten. We hebben achter de schermen met man en macht aan de dienstregeling gewerkt”, aldus de woordvoerder. „Zo komen collega’s uit andere regio’s bijvoorbeeld helpen.”

Makkelijk betalen tijdens carnaval

De kaartjes voor het vervoer zijn echter niet zichtbaar duurder geworden door de inflatie, een opluchting voor carnavalsvierders die wel van een borreltje houden. In Brabant kunnen de carnavalsvierders met hun betaalpas in de bus betalen. In Limburg kan dat nog niet overal, daar worden ook veel passe-partouts verkocht.

Bier in overvloed

Bierbrouwers verwachten dat ze dit jaar met carnaval meer verkopen dan voor corona, ondanks de gestegen prijzen. „Vorig jaar vierden we carnaval met de handrem erop. Dit jaar kunnen we het feest gelukkig weer vieren zoals het hoort en we verwachten dan ook dat het een groot feest zal worden”, zegt een woordvoerster van Swinkels Family Brewers, de brouwer van het biermerk Bavaria.

Ook bij Heineken hebben ze het druk met bierleveringen aan de horeca in de carnavalsprovincies. „Er wordt veel bier besteld, meer dan de jaren voor de pandemie”, zegt een woordvoerder. Horecaondernemers hebben volgens hem dit jaar met carnaval grotere tenten, waardoor ze meer gasten kunnen ontvangen en daardoor meer bier kunnen verkopen. „Ondernemers hebben er veel zin in en verwachten er ook veel van”, sluit de zegsman van de brouwer af.