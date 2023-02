Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Supermarkten doen plastic zakjes in de ban: ‘Een gotspe’

Er wordt steeds feller opgetreden tegen plastic. Na de aftocht van onder andere het plastic rietje en plastic bekertjes op kantoor en festivals is nu ook het einde van plastic zakjes in supermarkten aanstaande. Lidl, Jumbo, Plus en Aldi stoppen dit jaar met de gratis plastic en papieren wegwerpzakjes voor groenten en fruit. In plaats daarvan kunnen klanten herbruikbare zakjes kopen die ze thuis kunnen wassen.

De supermarkten hebben dit met de overheid en bedrijven in de kunststofsector afgesproken in het Plastic Pact NL. Albert Heijn deed vorig jaar wergwerpzakjes in de ban. Daar bleken overigens nog wel wat haken en ogen aan te zitten. De supermarktketen kondigde de ban in 2021 al aan, maar de uitvoering liep vertraging op omdat er het een en ander schortte aan de herbruikbare zakjes.

Besparing van miljoenen plastic zakjes

De winkelketens willen het gebruik van plastic verminderen en herbruikbare zakjes normaal maken. „De consument moet er zo snel mogelijk aan wennen. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk supermarktketens meedoen”, zegt Carlijn Röell, directeur van het Plastic Pact NL.

Met deze maatregel verwachten de vier supermarkten en Albert Heijn, ook deelnemer in het Plastic Pact NL, elk jaar zo’n 126 miljoen plastic zakjes en 10 miljoen papieren zakjes te besparen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) wil dat andere supermarkten ook stoppen met wegwerpzakjes. „Hoe minder afval we met zijn allen in de keten brengen, hoe minder we uiteindelijk moeten verwerken. Ik omarm daarom dit initiatief van Nederlandse supermarkten.”

Reacties

Veel mensen juichen de beslissing van de supermarkten toe. „Goede stap! Minder plastic, minder uitstoot bij recycling, minder energieverspilling”, schrijft iemand. Maar er klinkt ook de nodige kritiek. Zo wordt er vermoed dat het een verdienmodel is. „Als het ze echt om het milieu ging hadden ze alleen voor de plastic zakjes geld gevraagd en de papieren gratis gehouden.” Ook wijzen mensen erop dat veel groente en fruit nog steeds verpakt wordt in plastic.



Wat een gotspe! Diezelfde.suoermarkten verpakken elke afonderlijke komkommer in plastic, vier appels in een schaaltje en plastic, stronken witlof in plastic, etc etc. Supers stoppen met gratis plastic en papieren zakjes groenten en fruithttps://t.co/7yCotCzwEU — Theo HB Schoenmakers (@ThSchoenmakers) February 23, 2023



