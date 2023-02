Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Water met smaak, zónder suiker? Win een steel edition air up ® fles (t.w.v. 59,95 euro)

Water drinken is allemaal leuk en aardig, maar water met een smaakje gaat er bij de meeste mensen toch nét wat beter in. Nou is het probleem dat frisdrank of limonade niet erg gezond is, dus daar wil je je ook weer niet te veel aan tegoed doen. Gelukkig kun je met een fles van air up ® je water een smaakje meegeven, zonder de suikers. Wij mogen vijf flessen, ter waarde van 59,95 euro per stuk, weggeven.

‘Normale’ air up ® flessen bestaan al een tijdje, en ken je misschien al. Met speciale aromatische pods geef je water een smaak mee, zoals aardbei of bijvoorbeeld cola. In totaal zijn er 27 smaken om uit te kiezen.

Win een air up ® fles

Maar de flessen die wij van air up ® mogen weggeven, zijn niet ‘zomaar’ drinkflessen. Ze zijn namelijk gemaakt van staal en hebben een nieuw dubbelwandig geïsoleerd drinksysteem. Zo blijft je water tot 14 uur verfrissend koel, wel zo lekker. De flessen hebben een inhoud van 480 ml en de stalen versie voegt elegantie toe aan je waterfles

Dus wil je de gehele dag door lekker smakend, koel water drinken? Dan is deze fles wat voor jou. Dankzij ‘retronasale wetenschap’, dat is de opname van geur via je mond en keel die door de hersenen wordt waargenomen als smaak, voegt air up ® smaak aan het water toe op basis van geur. Een pod maak je vast rond het mondstuk van de fles, zodat je neus er bij elke slok dichtbij is. Omdat je dan bijvoorbeeld aardbei ruikt, is dat ook wat je proeft.

Meedoen

Wil je een van de vijf air up ®-flessen winnen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 27 februari, 12.00 uur. De winnaars krijgen vervolgens persoonlijk bericht.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):