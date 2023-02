Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister die dienstauto gebruikte voor privéritten gaat diep door het stof: ‘Een domme fout’

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) heeft als burgemeester van Almere zijn dienstauto 5078 kilometer gebruikt voor privéritten en nevenfuncties. En dat druist tegen de regels in. De minister gaat diep door het stof: „Ik heb een domme fout gemaakt.”

Waarnemend burgemeester Ank Bijleveld maakte vorige week in een raadsvergadering in Almere bekend dat Weerwind vijf jaar lang (tussen 2017 tot en met 2021) zijn dienstauto heeft gebruikt voor privéritten. Kort daarvoor was Weerwind ervan op de hoogte gesteld dat Bijleveld dit aan de Almeerse gemeenteraad zou melden, maar het bericht kwam voor hem alsnog „als donderslag bij heldere hemel”.

Vandaag maakte de gemeente Almere het overzicht openbaar. Daaruit blijkt dat het om ruim 5000 kilometer gaat. Daarvan werden 3741 kilometer gereden naar nevenfuncties die niet direct met zijn functie te maken hadden. Voor echte ‘privéritjes’ van Weerwind reed de dienstauto 1337 kilometer.

Minister Weerwind over privégebruik auto: ‘Ik ga het vergoeden’

Weerwind vindt het ontzettend dom van zichzelf dat hij de regels niet kende, terwijl hij die wel had moeten kennen. Hij is met de de Belastingdienst en de gemeente Almere in gesprek om tot een oplossing te komen. „Ik ga vergoeden wat ik had moeten vergoeden”, zegt Weerwind.

De bewindspersoon zegt dat hij periodiek gegevens bij de gemeente aanleverde over de gereden kilometers in de dienstauto voor privégebruik en over de ritjes naar organisaties waar hij als burgemeester een nevenfunctie vervulde. Hij dacht daarmee juist te handelen. De kilometers die hij in de dienstauto reed naar nevenfuncties werden volgens Weerwind bij die organisaties gedeclareerd. „Bij hen checkte ik of dat goed liep.” Daarnaast had hij gevraagd de privéritten van zijn salaris af te trekken.

‘Ik ben verantwoordelijk voor wat ik aanlever’

In het reglement van de gemeente Almere staat echter dat privégebruik van de dienstauto niet is toegestaan. „Het was een domme fout. Ik had het reglement moeten kennen en moeten toepassen en dat heb ik niet gedaan.” In al die jaren kreeg hij ook geen waarschuwingen vanuit de organisatie dat hij fout zat. Desondanks trekt Weerwind het boetekleed aan. „So be it. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik aanlever.”

Het belangrijkste vindt Weerwind nu dat het probleem wordt opgelost. „Ik heb me jaren met ziel en zaligheid voor de gemeente ingezet. Nu zit er een forse buts. Dat voelt niet goed en dat proeft niet goed. Niet als bestuurder en niet als mens. Ik heb een domme fout gemaakt.”