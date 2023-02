Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wéér racistische teksten geprojecteerd, nu tijdens carnaval: ‘Alaaf, blank Nederland’

Het begint een trend te worden: racistische leuzen projecteren op gebouwen. Was het eerder dit jaar raak in Rotterdam en Amsterdam, gisteravond werden op het stadhuis in Eindhoven korte tijd racistische teksten geprojecteerd. Op sociale media komen beelden binnen van de leuzen.

„Houd Lampegat blank”, „Alaaf blank Nederland” en „We moeten het voortbestaan van ons volk en onze toekomst voor onze kinderen veiligstellen” viel er gisteren in dikke, blauwe koeienletters op het gebouw in Eindhoven tijdens carnaval te lezen.

Volgens een omstander die het filmde, gebeurde dat rond 22.30 uur gisteravond. Het duurde niet lang voordat de leuzen weer verdwenen. Enkele minuten later was de projectie alweer gestopt. Wel wisten sommige omstanders de leuzen op video vast te leggen. Ze deelden de beelden op Twitter.



De Erasmusbrugracisten zijn weer bezig. Dit keer tijdens carnaval in Eindhoven. Met teksten als "houd Lampegat blank". Politie is op dit moment aan het zoeken waar het vandaan komt. pic.twitter.com/ATCLMuKIgg — Oscar van Oorschot ツ (@NonstopOscar) February 20, 2023



Het is nog niet duidelijk wie er achter de teksten zit. De politie kon nog niet zeggen of er iemand is aangehouden. Een soortgelijke actie tijdens de jaarwisseling op de Erasmusbrug werd eerder opgeëist in het Telegramkanaal ‘White Lives Matter’. Het is niet bekend of deze actie ook eerder is aangekondigd.

Vaker racistische leuzen geprojecteerd op gebouwen

Het komt de laatste paar weken vaker voor dat dit soort projecties op gebouwen in Nederland verschijnen. De Erasmusbrug werd tijdens de afgelopen jaarwisseling via een projectie plotseling gevuld met de woorden ‘Vrolijk blank 2023’. Bovendien werd de uit het Engels vertaalde zin „We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren”, een tekst van een Amerikaanse neonazi, geprojecteerd.

Twee weken geleden gebeurde iets soortgelijks bij het Anne Frank Huis in Amsterdam. „Anne Frank is de uitvinder van de balpen”, viel er toen enkele minuten op het gebouw te lezen. Daarmee werd de suggestie gewerkt dat het beroemde dagboek van Anne Frank vals zou zijn. Willem Wagenaar, onderzoeker bij de Anne Frank Stichting, noemde het balpenverhaal een ‘klassieker’ in de extremistische kringen die de Holocaust ontkennen.