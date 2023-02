Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het salaris van een huisarts, chirurg en andere geneeskundigen

Denk je eraan om geneeskunde te studeren, maar heb je geen idee welke specialisatie het meeste voldoening geeft? Geld maakt ook gelukkig. Dit is hoeveel salaris je als arts verdient, van huisarts tot hartchirurg.

Aangezien je eerst jarenlang moet studeren alvorens je de eed van Hippocrates mag afleggen, kan het geen slecht idee zijn om je alvast te verdiepen in alle mogelijke specialisaties. Bovendien gaan universiteiten en hogescholen binnenkort opnieuw loten, waardoor je nog minder garantie hebt op de studierichting die je voorkeur wegdraagt.

Tijd om alle loonstrookjes dus eens onder de loep te nemen. Welke artsen krijgen de meest romige boter bij die vette vis waar ze jaren naar hengelen? We duiken in het salaris van dokters en artsen, per specialisatie. Alle gemiddelde lonen zijn gebaseerd op cijfers van de Nationale Beroepengids en staan uitgedrukt in bruto per maand.

Hoeveel verdient een dokter?

Maar eerst: afstuderen. Na het afronden van hun master, stromen de meeste studenten geneeskunde door naar een vervolgopleiding zoals huisarts of hartchirurg. Maar zodra je de coschappen van de master hebt doorlopen, kun je meteen aan de slag als Basisarts, ook wel ANIOS (Arts Niet in Opleiding tot Specialist) genoemd. Basisartsen werken voornamelijk als onderzoeker in de farmaceutische industrie en het bedrijfsleven of als assistent-geneeskundige in een ziekenhuis.

Gemiddeld salaris: 3026 euro tot 4749 euro

Het salaris van een huisarts, chirurg en andere medici

Als je daadwerkelijk als huisarts of chirurg wenst te werken, dien je dus eerst een specialisatie te voltooien. Dit zijn de tien populairste vervolgopleidingen in de Nederlandse geneeskunde volgens het Instituut Sollicitatie Opleidingsplaats, met daarbij het gemiddelde salaris volgens de Nationale Beroepengids.

Specialisatie Gemiddeld Salaris Huisarts € 7600 – € 8700 Kinderarts € 5000 – € 10.000 Internist € 5833 – € 20.834 Chirurg € 7054 – € 12.572 Neuroloog € 5833 – € 10.833 Gynaecoloog € 5833 – € 10.833 Cardioloog € 5833 – € 10.833 Orthopeed € 5000 – € 10.000 Psychiater € 5833 – € 10.833 Plastisch Chirurg € 9785 – € 12.572

Je ziet het, vrijwel geen arts of dokter heeft qua salaris veel te klagen. Maar daar staan dan ook aartsmoeilijke studies (en lange dagen) tegenover.