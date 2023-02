Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers onder de indruk van liedjes Strandgasten: ‘Heerlijke muziek’

Weer een muziekprogramma met Nederlandse artiesten? Gisteravond begon Strandgasten, het nieuwe programma van Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol. En hoewel er toch al best wat van dit soort formats bestaan, bleken kijkers toch gecharmeerd van het muzikale festijn op de strand. En vooral de liedjes maakten indruk.

Strandgasten is het nieuwste muziekprogramma van Nick Schilder en Simon Keizer, die ondanks hun breuk nog wel samen op televisie te zien zijn. Nederlandse artiesten komen samen bij de strandtent van de Volendammers en spelen daar allerlei liedjes. Hetzelfde gevoel als De Beste Zangers en hun eerdere De Drie Sterrencamping, maar dan dit keer op het strand.

Nick en Simon terug in muzikaal programma Strandgasten

Kraantje Pappie, S10, oftewel Stien den Hollander, en Roxeanne Hazes komen langs bij de Volendammers. Ze zingen hun eigen repertoire en dat van elkaar. Dit onder begeleiding van Nick en Simon en vooral humoristische begeleiding van Kees Tol. Maar ook Kraantje Pappie komt gevat uit de hoek, tot groot genoegen van kijkers.



Mijn vrouw en ik zijn een beetje als Kraantje Pappie, de enige reden dat wij moeite doen om fit te blijven is omdat we perse willen blijven eten zoals we dat doen. Veel, vaak en lekker eten. #strandgasten — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) February 16, 2023

Zangeres S10 doet een boekje over zichzelf open. Zo vertelt ze dat haar Songfestival-nummer De Diepte, geen liedje over liefdesverdriet is. Maar dat zij dit schreef over haar persoonlijke verdrietige periode. De zangeres sprak al eerder eerlijk over haar psychische worstelingen. Nu vertelt ze dat ze inmiddels alles geregeld heeft dat de jongere Stien destijds nodig had. „Een dak boven mijn hoofd, wasmiddel dat lekker ruikt.” Nick Schilder vraagt haar waarom het haar vroeger aan die basisdingen ontbrak. „Ik was gewoon psychisch in de war. Ik kon niet thuis wonen en ik moest naar een plek voor kinderen die in de war waren. ”

Kijkers onder de indruk van liedjes

De artiesten droegen allemaal een muzikaal steentje bij aan het programma. En vooral de nieuwe vertolkingen van de liedjes deden het goed bij het kijkerspubliek. Zo zong Hazes haar versie van het liedje Wicked Game, van Chris Isaac. En uit de reacties is te lezen dat de zangkwaliteiten van Hazes in de smaak vallen. Maar ook de versie van Kraantje Pappie zijn eerste hit Wat Nou Als Het Lukt, die S10 en Simon Keizer zongen, blijkt een muzikaal hoogstandje. En tot slot maakte Ben ik Vrij, een hit van Hazes die zij samen met Kraantje Pappie zong, indruk op kijkers.



Is het 'n guilty pleasure? Nee, ik denk 't niet! My gód, ik pies in m'n broek van 't lachen om die @keestol en @nickensimon met hun #strandgasten Wat 'n práchtprogramma weer! Ik hoop echt, ondanks dat N&S geen duo meer zijn, dat ze nog wel dit soort programma's blijven maken! — Cat (@LetsCatSerious) February 15, 2023



#strandgasten , wat een heerlijk programma is het toch 🏖️ — esther faber (@esfapo) February 15, 2023



Is dit het laatste programma wat Nick en Simon samen hebben gemaakt? Ik weet niet of ik daar al aan toe ben. Ga hun samen missen #strandgasten — Lisa (@friezenfan) February 15, 2023



Ik kan toch iedere keer weer genieten van Kees en Nick & Simon. #strandgasten — [email protected]@lie 🌈 (@Namo23_) February 15, 2023



Genieten 🎶🎸 wel zin in de zomer !! #strandgasten — DianaDanie (@diana_danie) February 15, 2023

