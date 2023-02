Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tranen en weglopende raadsleden in onrustig gender-debat Arnhem

De gemoederen liepen tijdens een raadsvergadering in Arnhem nogal hoog op. Een raadslid van Forum voor Democratie keerde zich namelijk tegen gender-ideologie. Daarna liepen de emoties hoog op en verlieten verschillende raadsleden de zaal.

Het debat van de gemeente Arnhem ging over het vergoeden van kosten voor het aanpassen van het identiteitsbewijs. Bedoeld voor trans-, non-binaire en intersekse personen. Overigens kwam de transgenderwet, waarbij iemand zelf beslist of er V of M in het paspoort komt, al eerder in het nieuws.

FvD-raadslid keert zich tegen gender-ideologie

FvD’er Gino Luurssen schroomde niet om zijn argumenten hardop te benoemen. Hij uitte zijn ongenoegen over de gender-ideologie en bemoeienis van de politiek. „Je wordt er letterlijk mee doodgegooid”, aldus de FvD’er. Hij sprak zich uit dat je ongelijkheid niet te lijf gaat door bepaalde groeperingen een voorkeursbehandeling te geven.

Volgens Luurssen ondersteunt en faciliteert de overheid „het klimaat van gender-ideologie”. Hij zei dat gender, zoals de LGBT+-gemeenschap die ziet, niet bestaat. „Jonge, beïnvloedbare, onzekere, door hormonen gevelde kinderen. Die omwille van identiteitsverwerving niet goed weten welke eigenschappen ze nu tijdelijk hebben of eeuwig. Maar wel worden geïndoctrineerd dat hun tijdelijke, experimentele gedrag, permanente zeggenschap geeft over welk gender zij zouden hebben”, klonken zijn worden. Volgens hem is gender-identiteit niet hetzelfde als geslacht. „Gender is een schadelijk theoretisch concept dat mensen verwart. De lange termijn-studies van transities zijn er nog niet.”

Tranen en emotie tijdens debat gemeenteraad Arnhem

Het zorgde in de raadszaal voor nogal wat tumult. Hoewel veel partijen, waaronder SP en PvdA hun vraagtekens hadden bij het pleidooi van Luursen, reageerden GroenLinks, CDA, D66 en Partij voor de Dieren duidelijk geëmotioneerd.

Uiteindelijk vroeg CDA-raadslid Klaartje Koorn of de voorzitter strenger wilde optreden. „Ik voel me zelfs persoonlijk geraakt door wat hier gebeurt en het gaat niet eens over mij.” Het raadslid was zichtbaar geëmotioneerd en had hoorbaar een brok in haar keel.

D66-raadsleden lopen weg uit debat

Daarna besloot de D66-fractie om op te stappen. Zij riepen meer raadsleden op om dat ook te doen. Overigens besloten partijen als SP en PvdA nadrukkelijk te blijven zitten. Ook werd geconcludeerd dat weglopen niet democratisch is en vrijheid van meningsuiting ook van belang blijft.

Later opperde een ander raadslid om het debat te schorsen, maar daar ging burgemeester en raadsvoorzitter Ahmed Marcouch niet in mee. De burgemeester benadrukte dat hij een open debat wilde voeren. Hij besloot dan ook om het debat niet te schorsen en liet Luursen zijn pleidooi afmaken.



