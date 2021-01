Maarten van der Weijden kan het niet laten, nu een thuistriatlon

Van de omgeving zal hij niet veel zien, die dekselse en nooit te stuiten Maarten van der Weijden. Morgen staat hij voor zijn zoveelste uitdaging: een thuistriathlon.

Voor wie niet precies weet hoe ver dat is: het is héél. Bij en in zijn huis in Waspik gaat Van der Weijden 3,8 kilometer zwemmen (geleend zwembad in zijn tuin), 180 kilometer wielrennen op een hometrainer en 42 kilometer hardlopen op een loopband. Oftewel: de Ironman-afstand.

Goed doel Van der Weijden

Van der Weijden gaat voor het goede doel zijn zoveelste uitdaging aan. Hij hoopt dat veel mensen hem tijdens deze thuistriathlon willen steunen door mee te sporten en door te doneren aan de Maarten van der Weijden Foundation. De donatiegelden komen voor de volle 100 procent ten goede aan kankeronderzoek en -projecten. Het specifieke onderzoek waar deze thuistriathlon voor gehouden wordt is TIPZO: een onderzoeksproject welke is gericht op betere en tijdige ondersteunende zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten in het ziekenhuis.

Eerder waagde de voormalige top-langeafstandzwemmer zich aan twee Elfstedentochten, zwemmend. In 2018 haalde hij de finish die op 200 kilometer lag niet, in 2019 schreef hij zwemgeschiedenis. Met Metro blikte Van der Weijden in het ‘mislukkingsjaar’ eind december 2018 op het jaar terug en vond het destijds juist geen mislukkingsjaar. Als hij geld voor kankeronderzoek ophaalt en tegen zichzelf kan zeggen dat hij alles heeft gegeven, dan is iets in principe altijd geslaagd.

Waarom een thuistriathlon?

Corona maakte het de Maarten van der Weijden Foundation afgelopen jaar lastig. De grote events waarmee de stichting donatiegelden wilde inzamelen kwamen te vervallen. Het zwembad in Oosterhout, waar Maarten veel traint ging voor drie maanden dicht. Hierdoor werden hardlopen en fietsen voor Maarten de manier om zijn lichaam in conditie te houden. Toen Maarten een stromingszwembad van een leverancier (te leen) kreeg aangeboden om te kunnen blijven trainen was trainen voor een triathlon een logische keuze. En met alle coronamaatregelen die van kracht zijn is het natuurlijk een thuistriathlon.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Begin jij het jaar sportief met me mee? Op 9 januari ga ik een ‘ironman’ ThuisTriathlon doen. Vanuit mijn huis ga ik 3,8 km zwemmen 🏊🏻‍♂️, 180 km fietsen 🚴🏻, en 42,2 km lopen🏃🏼‍♂️ Meer weten? 👉🏼 https://t.co/DDdU2HQ3Oc #thuistriathlon #ironman #mvdwf #kankeronderzoek #tipzo pic.twitter.com/zF5oSHO34h — MvdW Foundation (@mvdwfoundation) November 30, 2020

Van der Weijden thuis te volgen

In verband met de COVID-19 maatregelen is het niet mogelijk om aanwezig te zijn bij de thuistriathlon. Wel is via een livestream de hele tocht van Van der Weijden te zien. De livestream is te volgen op de website www.mvdwfoundation.nl. De heldhaftige tocht begint zaterdag om 8.00 uur.

Lees ook: Matthijs van Nieuwkerk heeft corona en moet show cancelen