Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waylon doet belofte aan Bibi Breijman: ‘Ik laat je nooit meer gaan’

Waylon blikt op zijn Instagram-kanaal terug op het moment dat hij zijn vriendin Bibi Breijman heeft leren kennen. Dat is vandaag precies zes jaar geleden. De zanger deelt een foto van de opnames van de talentenjacht It Takes 2, het tv-programma waar ze elkaar hebben ontmoet.

„28-2-17 kwam je zomaar m’n leven binnenlopen en ik laat je nooit meer gaan”, schrijft Waylon. „IK HOU VAN JE!”, zet hij er met dikke koeienletters bij. In dezelfde post gaat hij in op de roerige periode die hij achter de rug heeft. In het Engels schrijft hij dat hij dankbaar is voor de tweede kans die hij van Bibi Breijman heeft gekregen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waylon en Bibi hebben moeilijk jaar achter de rug

Het stel heeft een moeilijk jaar achter de rug. De zanger bekende in mei namelijk dat hij Breijman tijdens haar zwangerschap van hun tweede kind heeft bedrogen. Op Instagram ging de zanger diep door het stof. „Ik kan nu niks zeggen waardoor dit lichter wordt voor Bibi. Het enige wat ik kan zeggen tegen mezelf is dat ik hulp moet zoeken voor de demonen in mijn hoofd”, zei hij. „Ik ben een lul!”

In het programma Boerderij Van Dorst vertelde hij in november dat erectieproblemen leidden tot zijn overspel. „Het is heel heftig om als man te ervaren ‘hé fuck, m’n shit werkt niet. Wat de fuck is er aan de hand?’. Het meest mannelijke wat je bezit, kan je op dat moment niet delen”, zei hij erover. Ook zei hij dat omdat ‘het beneden even niet meer werkte’ hij ‘iets prikkelends zocht’. Maar een rokkenjager? Dat is hij beslist niet, zei hij.

‘De liefde is groter dan de haat’

Tegen Raven van Dorst zei Waylon verder dat de periode ‘heel heftig’ was en dat hij therapie heeft gevolgd. „Maar goed, we hebben wel gekozen voor elkaar. En voor het gezin. De liefde is nog altijd groter dan de haat en we zijn nog steeds verliefd op elkaar.”

Breijman reageerde vorig jaar eenmalig in een vlog dat ze erg boos was op de zanger, maar dat ze nog steeds achter haar keuze stond van hem als de vader van mijn kinderen. Inmiddels lijkt alles weer koek en ei tussen de twee.