Wordt het nog koud? Of wordt het al lente in februari?

Al zou je het met het dikke wolkendek en ‘viezige’ regen niet zeggen, weerdienst Weeronline heeft vandaag uiteengezet ‘of lente in februari’ normaal is?

Die vraag is ook zo heel gek, als je de weersvoorspelling van Weeronline voor eerder deze week zag. De vraag ‘komen er nog echte winterdagen aan in deze laatste wintermaand?’, werd beantwoord met ‘nee’. „Het begin van februari krijgen we een zacht, nat en windrijk weertype”, zei weerman Jaco van Wezel. „Leg je stormparaplu maar vast klaar, want die ga je zeker nodig hebben. We krijgen maximum temperaturen van 15 graden, maar door de wind zal het kouder aanvoelen.”

Weer in februari, op weg naar de lente

In de tweede helft van de maand krijgen we een rustiger weertype, voorspelt Van Wezel. „In de nachten het zal soms wel licht vriezen. Dan zul je je autoruiten moeten krabben.” Op naar de lente dus, nu schaatsen er weer eens niet in zit. Echte lentetemperaturen zitten er ook niet in, deze februari-maand. Het is echter vaak genoeg wél voorgekomen. Het woord lente viel bij Metro eind november trouwens al, toen baantjes trekken op natuurijs al helemaal uit het zicht was.

Soms geen lente, maar bijna zomer in februari

„Februari is een echte wintermaand, maar als de wind lange tijd uit het warme zuiden waait kan het al voorjaarsachtig zijn. Dan is het plotseling lente in februari. In 1900, 1990 en 2019 zijn lokaal zelfs warme dagen gemeten, waarop het 20 graden of meer werd”, legt Weeronline vandaag op de website uit.

Best vaak beleven we in februari al een echte lentedag met maxima van 15 graden of meer. In het zuidoosten stijgt de temperatuur in februari gemiddeld eens in de drie jaar boven de 15 graden en in De Bilt eens in de vijf jaar.

🌞 Wanneer begint de lente? Vaak hoor je dat de astronomische lente op het noordelijk halfrond op 21 maart begint. Da’s wel zo handig, als het zo was. Voor weerdeskundigen ligt dat anders. De lente van 2023 begint op 20 maart, om 22.24 uur om precies te zijn. Mocht je je agenda toch al bij de hand hebben: de lente van 2024 begint op 20 maart om 4.06 uur, die van 2025 ook op 20 maart om 10.02 uur. De lente start veel vaker op 20, dan op 21 maart.

Warmste februari-dag ooit

24 februari 1990 staat officieel bekend als de vroegste lokale warme dag ooit gemeten. Op het voormalig KNMI-weerstation Oost-Maarland werd het toen 20,4 graden. Ook het Limburgse Epen noteerde op 24 februari 1990 een warme dag met precies 20,0 graden. In 1900 werd het op 26 februari in Winterswijk 20,3 graden. Ook deze stations bestaan inmiddels niet meer. In 2019 kwam het op 27 februari tot een temperatuur van 20,5 graden in Arcen. Daarmee beleefden we de warmste meteorologische winterdag ooit gemeten.

De bekendste ‘lente-dag’ in februari? Dat was 2-2-2002. Niet alleen qua cijfertjes een befaamde datum, maar het was ook de dag dat Willem-Alexander en Máxima in hun gouden huwelijksbootje stapten. Zij vierden dat in Amsterdam, maar in het Limburgse Arcen stond de temperatuurmeter op 17,4 graden.