Ethiopische Valentijns-rozen: ‘Ik noem zoiets een per-vers boeket’

Bloemen uit Afrika en Zuid-Amerika zijn in aanloop naar Valentijnsdag populairder geworden. Dit is niet alleen slecht voor de Nederlandse sierteeltproductie, maar – kijkend naar Afrika – het produceren van één roos kost ook nog eens 5 tot 10 liter Ethiopisch water. Dat laatste werd dit weekend op LinkedIn gemeld door professor Olthaar.

Tegenwoordig komen nagenoeg alle rozen uit Oost-Afrika. In de Hoorn van Afrika, een gebied in het oosten van het continent, heerst echter al anderhalf jaar droogte. Rozen zijn dé bloemen van de liefde, maar het is misschien beter om voortaan een ander soort boeket te kiezen. En niet die uit bijvoorbeeld Ethiopië.

Nederlandse kwekers hebben ervoor gekozen minder bloemen te produceren vanwege de dure energie. Daardoor is het aantal bloemen (voor Valentijnsdag) van eigen bodem schaars. De vraag naar bloemen voor Valentijnsdag is goed, maar het grote probleem zit volgens de VGB, Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, aan de Nederlandse productiekant.

„Gevolg is dat de bloemenimport uit Afrika en Zuid-Amerika verder toeneemt en daarmee de algehele productie versnippert”, zegt Ismael de Feijter, directeur van bloemenexporteur Anton Spaargaren.

Slechte werkomstandigheden

De anderhalf jaar durende droogte in de Hoorn van Afrika is de grootste droogte in afgelopen veertig jaar. Het vee gaat dood, het land is kurkdroog en tien inwoners beschikken over één jerrycan water voor drie dagen. Sher, de grootste Nederlandse rozenkweker in Ethiopië, is Fairtrade International gecertificeerd. Maar de feiten zeggen iets anders.

„Werknemers van het bedrijf Sher worden niet beschermd tegen schadelijke gewasbeschermingsmiddelen, de werknemers worden hierdoor ziek”, meldt Matthias Olthaar, professor Green Economics & Process Optimization, op LinkedIn. „Ondertussen krijgen de ruim 10.000 Ethiopische werknemers van het bedrijf gezamenlijk minder betaald dan de veertig Nederlandse werknemers die er werken .”

Toename miskramen en huidaandoeningen

Niet alleen de inwoners hebben last van de droogte, maar ook de rozen. De bloemen zijn erg gevoelig voor droge grond en hebben dus veel water nodig. Elk jaar pompt het bedrijf Sher 2.000 olympische zwembaden aan water op uit het nabijgelegen meer en rivieren. Het gevolg hiervan is dat het waterpeil van het meer elk jaar zakt. „Het afvalwater, dat vol zit met giftige bestrijdingsmiddelen, komt terug in het meer. Dit leidt tot een toename van miskramen en huidaandoeningen, omdat mensen dit water drinken en de vissen eruit eten”, meldt Matthias Olthaar.

Rozen toch niet zó romantisch

Het telen van één roos heeft dus grote gevolgen voor de bevolking van Ethiopië. De geromantiseerde bloemen zijn populair rond Valentijnsdag. „Zou je dit aan je geliefde willen geven. Ik noem zoiets een per-vers boeket”, aldus Matthias Olthaar.