De Spaarrekening van Faye (25): ‘Ik doe voor 450 euro boodschappen per maand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 25-jarige Faye, die er bewust voor kiest hard te werken op de Zuidas in ruil voor financiële onafhankelijkheid.

Beroep: HR-partner

Nettoinkomen: 2880 euro

Woonsituatie: huurhuis met twee huisgenoten

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op mijn spaarrekening – wat eigenlijk een soort lopende rekening is voor vakanties – staat zo’n 3000 euro. Die rekening is totaal ongeorganiseerd: soms staat er 1000 euro op, soms 5000.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Ik vind dat weinig. Zo’n bedrag geeft natuurlijk niet veel ruimte. Stel dat ik nu mijn baan zou willen opzeggen, dan kan ik niet erg lang overbruggen. Sommige vriendinnen pakken voor twee maanden hun spullen, gaan op reis en kunnen daarna nog een maand zoeken naar een nieuwe baan. Die mogelijkheid heb ik nu bijvoorbeeld niet.”

Heb je nog andere spaarpotten?

„Ja, dat wel. Zolang ik het geld niet kan zien, gaat het goed. Daarom heb ik een deel van mijn spaargeld bij mijn ouders gestald. Bij hen staat nog 7000 euro van mij op een rekening. Dat geld komt uit een schadevergoeding na een auto-ongeluk dat ik ooit heb gehad.”

„Daarnaast gaat er maandelijks 3 procent van mijn salaris direct naar beleggingen: dat wordt geregeld via mijn werkgever. Ik werk op de Zuidas en ik ben me ervan bewust dat niet iedereen die bij de bakker werkt deze mogelijkheid heeft. Daarnaast gaat er maandelijks 150 euro naar een andere beleggingsrekening. Dat doe ik sinds een jaar, dus daar staat nu zo’n 2000 euro op. Zolang ik het geld niet zie, staat het daar goed.”

Heb je een spaardoel?

„Ja, ik zou wel heel graag een huis willen kopen tegen mijn dertigste. Ik wil graag in Amsterdam blijven, dus ik weet dat ik daar flink wat geld voor moet hebben. Ik ga uit van minstens 50.000 euro eigen inleg om alleen al te kunnen overbieden op deze woningmarkt. Dat is een groot spaardoel, maar ik heb eigenlijk geen concreet plan hoe ik dat geld bij elkaar ga sparen.”

Ben je bewust bezig met je uitgaven?

„Eens in de zoveel tijd maak ik een Excel-bestand van mijn inkomsten en uitgaven. Dan schrik ik toch altijd weer van bepaalde bedragen. De laatste keer besefte ik dat ik zóveel verschillende streaming-abonnementen had: Videoland, Netflix, Disney. Maar ook met sportabonnementen tikt het aan. Ik volg salsalessen, maar daarnaast had ik ook nog een Classpass-account van 35 euro per maand. Daar ben ik nu mee gestopt.”

„Daarnaast ben ik me er ook van bewust dat ik heel veel geld uitgeef aan boodschappen. Vooral als ik samen met vriendinnen boodschappen doe, merk ik dat. Ik kies voor eten waar ik zin in heb, terwijl zij ook bewust kiezen voor wat in de Bonus is, bijvoorbeeld.

Deels komt dat omdat ik koken enorm leuk vind: ik ga liever voor de verse kruiden, dan kruiden uit een potje. En ik vind het heerlijk om naar de Albert Cuyp te gaan voor groenten en kaas. Voor een brood ga ik toch ook echt liever naar een veel te hippe bakker in de Pijp, dan dat ik kies voor een brood uit de supermarkt. Dan loop je toch weer weg met een brood voor acht euro. Boodschappen zijn een grote kostenpost, maar ik heb ook bedacht dat ik daar eigenlijk niet op wil bezuinigen. Ik heb begroot dat ik 450 euro per maand aan boodschappen uitgeef.”

Zijn er ook dingen waar je op bezuinigt?

„Vooral tijdens thuiswerkdagen kocht ik tijdens ieder wandelingetje ergens koffie. Dat probeer ik bewust niet meer te doen. Nu neem ik af en toe koffie van thuis mee, dat scheelt toch een hoop.”

Heb je naast je spaarrekening ook nog schulden?

„Ja, ik heb een studieschuld van 50.000 euro. Dat vind ik heel veel geld en ik maak me ook weleens zorgen om die schuld. Ik merk dat ik het vermijd om DUO te openen. Ik heb vooral zorgen over de effecten van die schuld op een eventuele hypotheek. Ik maak me niet eens zó druk om het terugbetalen, dat moet wel lukken. Maar een huis kopen met zo’n schuld is in de huidige markt lastig.”

Dacht je als student bewust na over geld?

„Ik leende veel, maar ik werkte ook altijd veel, waardoor ik als student eigenlijk altijd vrij veel te besteden had. Ik had serieuze bijbanen en heb mijn ouders nooit om geld hoeven vragen sinds ik uit huis vertrokken ben. Als ik in mijn studententijd meer geld nodig had, of toch mee wilde op die extra vakantie, dan ging ik een dag extra werken. Ik had die lening achteraf misschien iets kunnen verlagen. Maar mijn ouders zeiden ook dat het geld dat ik toen leende, naar verhouding later niet meer zo veel waard zou zijn. Als je steeds meer gaat verdienen, wordt die lening relatief gezien een minder grote last.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ja, als de mogelijkheid zou bestaan, dan zou ik meteen die studieschuld laten verdwijnen. Mijn salaris ben ik heel blij mee. Ik kan makkelijk rondkomen en heb daarbij nog een auto en een Swapfiets. Eigenlijk hoef niks te laten omwille van geld. De financiële zekerheid die ik heb dankzij mijn werk heb, daar ben ik heel blij mee. Ik vind het fijn een steady inkomen te hebben, werken op zzp basis zou niets voor mij zijn.”

Wat is je beste financiële tip?

„Misschien niet echt een tip, maar ik ben heel blij met de mate van financiële onafhankelijkheid die ik nu ervaar. Eigenlijk zou ik mijzelf adviseren dat altijd te behouden. Tegelijkertijd moet ik daar wel heel hard voor werken. De standaard werkweek op de Zuidas is zo’n 50 uur, maar met drukke weken kijkt niemand gek op van een werkweek van 60 uur. Daar kies ik nu bewust voor, maar ik zie mijzelf dat niet voor altijd doen. De financiële onafhankelijkheid is fijn, maar soms moet je concessies doen en leuke dingen laten schieten door het werk. Zo gaat het in de corporate business.”

