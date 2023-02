Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Henk Vinke is in alle landen ter wereld geweest, Floortje Dessing ‘maar’ in 155

Alle, maar dan ook alle landen van de wereld met eigen ogen hebben gezien? Henk Vinke uit Nunspeet heeft het geflikt, vertelde hij gisteravond in talkshow Humberto op Zondag. Ook aan tafel, vanzelfsprekend bijna: Floortje Dessing, de vooral reizende tv-journaliste die nu met het nieuwe Floortje Gaat Mee te zien is. Zij kan (nog) niet aan Vinke tippen, want zij bezocht ‘nog maar’ 155 landen.

Hoeveel wereldreiziger Henk Vinke er dan in 45 jaar tijd zag? 196 om precies te zijn en dat zijn dan meteen ook álle landen ter wereld. Vorige week was de Gelderlander in Saoedi-Arabië en zo kon hij zijn laatste landenvinkje zetten. Eind april gaat hij maar weer eens in Israël kijken. „En”, trapte hij in Humberto op Zondag af, „dan hoop ik op tijd terug te zijn voor de Coolsingel.” Voor de niet-voetbalkenner: Vinke doelt daarmee op een mogelijk kampioensfeest van Feyenoord.

De allermooiste reis van Henk Vinke

Vinke draagt twee opvallende oorbellen, zo was te zien. Humberto Tan nieuwsgierig: „Draag je die altijd?” Nee, dat is niet zo. „In Arabische landen niet hoor”, gaf hij aan. „Dan houd ik ze thuis.” Vinke wil mensen die hij bezoekt wel uitleggen dat ‘het mannenoorbellen zijn’, maar: „In Jordanië zeiden ze dan dat die niet bestaan.”

Natuurlijk wil talkshowhost Tan ook weten wat nou de állermooiste reis van Henk Vinke was. „Dat was de moeder aller reizen en het was geen land. Het was de Zuidpool. Je ziet zoveel mooie dingen. Al die ijsbergen, al die walvissen, pinguïns.”

Floortje Dessing heeft nog wat landen te gaan

„Als je dit zo hoort”, zegt Tan tegen Floortje Dessing, „denk je dan ‘ik heb er nog een paar te gaan’?” „Sowieso”, geeft Dessing volmondig toe. „Een mens is nooit uitgereisd. Ik zeg ook altijd, en ik weet zeker dat Henk het onderschrijft, dat als je Argentinië één keer gezien hebt, dat je Argentinië nog niet kent. Er zijn zeshonderd verschillende soorten Argentinië. Op z’n minst. Zoveel districten, zoveel culturen… Nee, je bent nooit uitgereisd, er valt altijd wat te zien.” The Pacific is het favoriete reisgebied voor Floortje Dessing. „De mens en de natuur zijn daar nog wat beter in balans. De mensen zijn er ook ongelooflijk vriendelijk, dat vind ik helemaal fantastisch.”



Henk Vinke uit Nunspeet bezocht vorige week Saoedi-Arabië. Hij is daarmee in alle 196 landen van de wereld geweest. @FloortjeDessing telt 'slechts' 155 landen. Vanavond vertelt ze over 'Floortje gaat mee', waarin ze de band tussen mens en dier onderzoekt. #humberto pic.twitter.com/aImYEbRXeh — Humberto (@HumbertoRTL) February 19, 2023

Soms is het reizen over de wereld niet zo fantastisch, ondervond Henk Vinke meermaals. „Ik ben een keer beroofd en vastgebonden in Marokko. Toen duurde het een half uur voordat er mensen stopten. Ik ben een keer bijna ontvoerd op Jamaica, maar toen ben ik bij het Bob Marley-museum uit de auto gesprongen. Scheelde me weer een ritje.”

Nieuwsgierige Nederlanders willen, hoewel het ons niets aangaat natuurlijk, altijd weten ‘waarvan iemand iets doet’. Dat Floortje Dessing voor haar werk de wereld over reist, dat moge duidelijk zijn. Maar hoe dat met Henk Vinke zit, dat bleef in Humberto op Zondag onbesproken.

Humberto op Zondag terugkijken? Dat kan via RTLXL.nl.