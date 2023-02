Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Actiedag Giro555 voor Turkije en Syrië staat voor de deur, dit staat op de planning

Wanneer er in de wereld een ramp plaatsvindt en er actie ondernomen moet worden, vaak in de vorm van geld inzamelen, komt Giro555 in actie. Zo ook voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, waarbij al duizenden doden vielen. Dat zijn er ruim 34.000, om precies te zijn. Gebouwen zijn verwoest, gezinnen verscheurd. Elke vorm van hulp is dus hard nodig, onder andere via Giro555 kun jij bijdragen. We zetten op een rij wat er allemaal gaat gebeuren.

Morgen, 15 februari, staat in teken van de nationale actiedag. NPO, RTL en Talpa slaan hiervoor de handen ineen, maar je kunt het alleen volgen via NPO1. Chantal Janzen neemt de presentatie op zich, Eva Jinek en Jeroen Pauw voeren in de studio gesprekken met gasten. Maar het zijn niet alleen gesprekken wat de klok slaat, er treden ook een hoop Nederlandse artiesten op. Denk Goldband, Di-rect, Frank Boeijen, noem het maar op. Sommigen op de actiedag zelf, anderen tijdens een benefietconcert.

In Turkije wordt er inmiddels overgegaan van reddingswerkzaamheden naar noodhulp. Dat is bijvoorbeeld het bieden van onderdak, voedsel en psychologische hulp aan slachtoffers en overlevenden. In Syrië is het bieden van hulp ingewikkelder, omdat sommige gebieden onder de leiding van rebellen vallen. Het is lastig voor hulptroepen om daar mensen te bereiken.

Actiedag Giro555 voor Turkije en Syrië

Tijdens de actiedag doen Hila Noorzai, Wendy van Dijk en Herman van der Zandt verslag van het verloop van de actie en interviewen zij bekende Nederlanders in het belpanel. Waar het natuurlijk veelal om draait: wat de tussenstand is. De gehele dag doneren Nederlanders uit elke hoek van ‘t land wat zij kunnen missen, en natuurlijk helpen alle kleine beetjes, maar het doel is vaak toch wel ‘zo veel mogelijk’.

Wie de website van Giro555 op het moment van schrijven bekijkt, ziet dat er inmiddels al 24.731.078 euro is opgehaald. Welke bekende Nederlanders je aan de telefoon kunt krijgen als je belt om te doneren, is nog niet bekendgemaakt. Wel weten we welke artiesten zullen optreden. Onder meer Karsu en Frank Boeijen verzorgen optredens tijdens de actiedag in Hilversum, maar er is ook een speciaal benefietconcert opgetuigd.



De teller van @Giro555 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië staat op 24,7 miljoen euro. "We geven alvast een voorschot, om te zorgen dat het geld zo snel mogelijk daar terechtkomt." #WNL pic.twitter.com/odldmTd5Vz — WNL Vandaag (@WNLVandaag) February 14, 2023

Benefietconcert

Giro555 sloeg voor het benefietconcert de handen ineen met de Westergasfabriek. Tijdens dat benefietconcert treden onder meer Goldband, Di-rect, Kris Kross Amsterdam en Frenna op. Verder zijn ook Iris Hond, Bilal Wahib, Lakshmi en nog vele andere artiesten van de partij. „Samen met Giro555 en Westergas brengen we tijdens het benefiet met muziek en dans de mensen samen”, liet Kaatje Nolen van The True Art Of Giving, een van de organisatoren, weten. „Er zal ruimte zijn voor rouw, maar ook voor veel plezier en we zorgen voor een stukje bewustwording.”

Naast doneren via Giro555, kun je ook steun betuigen via bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen, dat niet aangesloten is bij de actiedag, SOS Kinderdorpen of bijvoorbeeld rechtstreeks via het Rode Kruis. Bij sommige organisaties kun je naast geld, ook spullen doneren.