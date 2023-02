Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mr. Frank Visser-kijkers smullen van burenruzie om webcamseks en tomatensoep

Mr. Frank Visser kwam gisteravond voor weer een bizarre burenruzie te staan in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. In het normaal gesproken rustige Kerkrade speelt zich een hevige ruzie af tussen de 75-jarige Sabrina en haar bovenbuurman Mohammed. Volgens Sabrina komt de ruzie door het geluidsoverlast dat Mohammed ‘s avonds veroorzaakt, maar volgens Mohammed zit de vork heel anders in de steel.

De ruzie zou volgens Mohammed namelijk zijn begonnen nadat Sabrina zijn vrouw had uitgenodigd voor een potje webcamseks…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mr. Frank Visser op bezoek in Limburg

Al 30 jaar lang woont Sabrina in het Limburgse Kerkrade. Ze brengt hier haar tijd vooral door met puzzelen en potjes Candy Crush. Maar de laatste tijd wordt haar rust verstoord door haar bovenburen, die tot diep in de nacht geluidsoverlast veroorzaken. „Ik word er helemaal gefrustreerd en zenuwachtig van. Het is niet meer uit de houden”, uit ze haar frustratie. Behalve de geluidsoverlast, zouden haar buurkinderen ook telkens belletje lellen én zou haar buurvrouw een pan tomatensoep in haar keuken hebben gegooid. „Ik wil gewoon rust hebben”, verzucht Sabrina, duidelijk gestrest door de gehele situatie.

Haar bovenbuurman, de Syrische Mohammed, herkent zich echter helemaal niet in het verhaal van Sabrina. Ja, zijn kinderen zullen heus weleens geluid maken, „maar kinderen moeten spelen en de buurvrouw moet stoppen met zeuren”. Daarnaast gingen Mohammed en Sabrina in de eerste jaren dat Mohammed in het appartement woonde, gewoon goed met elkaar om. „En toen had ik ook al kinderen.”

Webcamseks

Volgens Mohammed is dan ook Sabrina de schuldige in dit hele verhaal. Het ging volgens hem mis toen Sabrina aan zijn vrouw vroeg om mee te doen met een potje webcamseks. „Mijn vrouw was bang om gefilmd te worden”, vertelt Mohammed. „Ik heb haar gewaarschuwd niet meer bij haar langs te gaan. Ze kan nog hallo zeggen, maar de relatie moest stoppen.”

Sabrina geeft inderdaad toe al 33 jaar lang aan webcamseks te doen en zich hier niet voor te schamen. „Maar ik heb dat niet tegen haar gezegd. Niemand weet dat ik dit doe hier”, verdedigt Sabrina zichzelf. Ze het kan zich niet voorstellen dat ze het ooit tegen haar Syrische buurvrouw gezegd zou hebben. „Maar in de zomer heb ik mijn deur weleens open en dan rent madame heel leuk naar binnen. En dan kan het af en toe zijn dat ik zo zit”, legt ze uit, terwijl ze wijst naar haar borsten.

Sabrina maakt Veilig Thuis-melding

De buren verbraken na het hele webcamseks-debacle al het contact met elkaar. Maar een paar weken later belandde er een brief van Veilig Thuis op Mohammeds deurmat, omdat Mohammed en zijn vrouw hun kinderen mogelijk zouden mishandelen. „Ik was bang om mijn kinderen te verliezen”, geeft Mohammed toe. Gelukkig voor Mohammed kon Veilig Thuis, na een bezoek bij het gezin thuis, geen bewijzen vinden voor de aanklachten van zijn buurvrouw. „Maar het gaf heel veel stress.”

Maar de pesterijen tussen de twee gingen ook na de brief van Veilig Thuis gewoon door. Zo beweert Mohammed dat zijn onderbuurvrouw regelmatig discriminerende opmerkingen maakt naar zijn kinderen en na een ruzie tussen Sabrina en Mohammed zou Sabrina zelfs zijn gezin zelfs geslagen hebben met een soeplepel. „Het is eigenlijk één bak ellende”, concludeert presentator Viktor Brand.

Vuur laait op tijdens uitspraak Mr. Frank Visser

Daar zijn beide partijen het mee eens, maar tijdens de uitspraak van Mr. Frank Visser laait het vuur toch weer op. De buren laten elkaar niet uitpraten en het lukt zelfs Mr. Frank Visser soms niet om tussen de twee te komen. „Sorry voor de overlast”, zegt Sabrina nog, voordat Mr. Frank Visser zich voor de laatste keer over de zaak buigt.

Dan is het aan Mr. Frank Visser uiteindelijk de beurt om een uitspraak te doen. De televisierechter heeft genoeg bewijs gevonden voor het geluidsoverlast van Sabrina, maar vindt niet dat de overlast de schuld is van Mohammed. „Maar het komt door de belabberde bouwkundige staat van de woningen. Daar kan de familie van Mohammed niet veel aan doen.” Maar wat wel van Mohammed en zijn familie mag worden verwacht is dat ze na 22.00 uur stil zijn, besluit Mr. Frank Visser. Ook verplicht hij Mohammed en zijn familie om op schoenen of pantoffels te lopen, in plaats van op sokken, want deze zouden het geluid juist meer dempen.

Daarnaast wordt het beide partijen verboden om nog contact met elkaar te hebben. Wie zich hier niet aan houdt, moet een boete van 100 euro aan de ander betalen, dat kan oplopen tot maximaal 10.000 euro. De twee besluiten dat het contactverbod per direct in gaat en nemen afscheid van elkaar zonder handen te schudden of een ‘sorry’ uit te delen.

Mr. Frank Visser-kijkers smullen van bizarre zaak

De Mr. Frank Visser-kijkers smullen van deze bizarre zaak en raken er niet over uitgepraat. Ook zijn ze het niet allemaal eens over de uitspraak van de televisierechter. „Een rechter zal toch niet kunnen gaan bepalen hoe je je moet kleden in je eigen huis?”, vraagt één kijker op Twitter zich af. „Die bovenbuurman verdient een betere plek in Kerkrade”, besluit een andere kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Belachelijke uitspraak bij #mrfrankvisser. Een rechter zal toch niet kunnen gaan bepalen hoe je je moet kleden in je eigen huis? — Berry Lussenburg (@berrylussenburg) February 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als ik zo kijk ben ik eigenlijk wel redelijk normaal en altijd lachen met Viktor. 😂#mrfrankvisser — Nancy 🇺🇦 (@lentekind21) February 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Best respect voor de bovenbuurman. #mrfrankvisser — René J. Verhoogt (@rjverhoogt58) February 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waar ik woon is ook super gehorig. Je hoort alles van elkaar. Is gewoon zo in oude huizen. Rekening houden met elkaar met muziek etc maar normale leefgeluiden hoor je nu eenmaal. Anders moet je in n hutje op de hei gaan zitten. #mrfrankvisser — Claudia (@_cloudy_a) February 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die bovenbuurman verdient een betere plek in Kerkrade. #mrfrankvisser — René J. Verhoogt (@rjverhoogt58) February 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#mrfrankvisser Wat ook niet is meegenomen in die uitspraak is dat Sabrine een valse aangifte heeft gedaan bij Veilig Thuis en daarover heeft gelogen en dus misschien over de rest ook zou kunnen liegen. — Floor Janssen (@janssensnuf) February 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja, want dit is een hele normale reactie van een volwassen vrouw tegen een kind van 10. 🥲#meesterfrankvisser#mrfrankvisser pic.twitter.com/fSopf48CU1 — Josan ✨ (@Josyanne) February 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#mrfrankvisser Ik snap de uitspraak niet heel erg. Je kan toch niet anderen verplichten wat ze mogen dragen in hun eigen huis? En op sokken ben je juist het stilst. En ook niet of de buurman stil wil zijn die diensten draait die tot na 22:00 duren. — Floor Janssen (@janssensnuf) February 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#mrfrankvisser Valse aangiften/beschuldigingen uiten zou je gewoon moeten straffen met 5 jaar cel. Ik ben meestal niet voor harder of strenger straffen, maar hier wordt amper wat aan gedaan. — Floor Janssen (@janssensnuf) February 23, 2023

Je kijkt Mr. Frank Visser doet uitspraak terug via KIJK.