Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wybren van Haga: ‘Bevrijdingsdag moet snel een nationale vrije dag worden’

Je zou het ‘punten scoren’ kunnen noemen, maar hij is stellig. Wybren van Haga wil dat Bevrijdingsdag, 5 mei, een nationale vrije dag voor iedereen wordt. Velen zullen de politicus niet tegenspreken, wat ook wel bleek uit eerdere onderzoeken.

Om de vijf jaar is Bevrijdingsdag voor iedereen een vrije dag. Maar zou dat niet elk jaar zo moeten zijn? Dat vraagt Wybren van Haga, het Tweede Kamerlid dat zich eerder afsplitste van Forum voor Democratie, zich hardop in een persbericht en op Twitter af. „Dodenherdenking en Bevrijdingsdag krijgen dit jaar ongetwijfeld een extra lading vanwege de oorlog in Oekraïne. Velen zullen dit jaar tijdens een stille tocht, herdenking of bevrijdingsfeest stilstaan bij de slachtoffers in dat land. Die oorlog maakt veel mensen bovendien bewust van de kwetsbaarheid van onze vrijheid”, vindt Van Haga.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

5 mei mag dan wel een officiële feestdag zijn, maar niet iedereen heeft vandaag ook daadwerkelijk vrij. Dit hangt o.a. af van je cao of contract. BVNL wil, net als 83% van de Nederlandse bevolking, dat #Bevrijdingsdag een jaarlijkse vrije dag wordt #5mei https://t.co/1YjNH0LFp7 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) May 5, 2022

‘Hét moment voor een nationale vrije dag’

„Misschien is dit hét moment om iedereen op Bevrijdingsdag de gelegenheid te geven om onze vrijheid te vieren”, stelt Wybren van Haga (BVNL, dat voor ‘een realistisch Nederland’ gaat). Hij wijst op het feit dat daarvoor al geruime tijd een meerderheid is in de Tweede Kamer, maar dat een nationale vrije dag nog steeds niet geregeld is.

Van Haga wil met zijn voorstel aangeven hoe belangrijk vrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn. „Bevrijdingsdag is al een Nationale feestdag, maar lang niet iedereen krijgt vrij. We zouden meer de rust moeten nemen om onze vrijheid te vieren,” aldus de politicus. Hij wil dat de vrije dag in alle cao’s geregeld wordt. „Stilstaan bij onze zwaar bevochten vrijheid moet weer een vanzelfsprekendheid worden.”

Bevrijdingsdag en 4 mei ‘heel belangrijk’

Deze week werd duidelijk dat 83 procent van de Nederlanders Bevrijdingsdag op 5 mei en ook Dodenherdenking op 4 mei als ‘heel belangrijk‘ beschouwen. Dat bleek uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei.

Wybren van Haga staat bepaald niet alleen in zijn wens om van Bevrijdingsdag een nationale vrije dag te maken. Piet Fortuin van vakbond CNV is bijvoorbeeld ook een voorstander. Volgens hem kan zo’n extra feestdag mogelijk meer opleveren dan kosten. „Mensen geven veel geld uit op zo’n feestdag, bijvoorbeeld in festivals en in de horeca. Ook kan een feestdag ontstressend werken. Belangrijk in een tijd dat werkgevers jaarlijks een paar miljard aan verzuimkosten als gevolg van stress uitgeven.”