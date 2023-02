Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Celstraf en tbs geëist na dodelijk steekincident in jeugdgevangenis Breda

Tien maanden na het dodelijke steekincident in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is vandaag een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Gerard S. (19) uit Den Haag. Bij het steekincident kwam de 19-jarige Louc uit Enschede om het leven.

Een medegedetineerde had een steekwond in zijn arm en borstkas. Ook zou S. in de richting van twee groepsleiders hebben gestoken. Aan de steekpartij in de keuken van de groepsruimte ging een woordenwisseling vooraf. S. had van de groepsbegeleider een koksmes gekregen om een ui te snijden.

Aanleiding nog steeds onduidelijk

S. zou de medegedetineerde als eerste hebben gestoken, waarna die zich verschool achter een groepsbegeleidster. Louc zou instinctief tussenbeide zijn gesprongen. Hij werd dodelijk geraakt in de borst. S. stak volgens de aanklager „ogenschijnlijk uit het niets”.

De dader lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Hij is een groot gevaar voor anderen.

S. voelde zich naar eigen zeggen bedreigd door de twee medegedetineerden met wie hij ruzie had, vertelde hij vandaag in de rechtbank in Breda. De onderlinge spanningen bestonden volgens S. uit pesterijen in de vorm van negeren, kleineren en vuistslagen. Maar daar zijn geen aanwijzingen voor, want niemand heeft de vermeende mishandeling of het pestgedrag opgemerkt, zei de officier van justitie. De dader lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Hij is een groot gevaar voor anderen en langdurige behandeling is de beste optie, zei de officier.

‘Een tikkende tijdbom’

Het steekincident heeft diepe indruk gemaakt op de medewerkers van de jeugdgevangenis. „Het beeld van het mes kreeg ik niet meer van mijn netvlies”, aldus een groepsbegeleider in zijn slachtofferverklaring. Loucs moeder noemde de verdachte „een tikkende tijdbom”. De vader zei: „Je hebt ons gezin verscheurd en het licht in ons leven gedoofd.”

Na de fatale steekpartij in Breda is onder meer besloten dat in justitiële jeugdinrichtingen voorlopig geen scherpe messen meer worden gebruikt. En vier inspectiediensten kondigden een gezamenlijk onderzoek aan.