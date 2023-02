Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas moet haar kritische tweet over D66-foto rechtzetten: ‘Beter eerst even de feiten checken’

De verkiezingstijd is begonnen en dat betekent – zoals altijd – dat politiek leiders elkaar van alle kanten bestoken. Maar soms gaat dat net iets te ver, vinden sommigen. Zo haalt Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging zich de woede van twitteraars op de hals nadat ze insinueerde dat D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op de grond van een boer een spandoek toonde.

„Staat Jan Paternotte hier nou op andermans (agrarische) grond met een spandoek ‘Hier horen huizen’? Wow…”, schreef ze gisteren op Twitter. Haar achterban reageerde gepikeerd en vond dat de D66-leider dit niet kon maken, zeker niet gezien de verhoudingen tussen boeren en D66.



Staat Jan Paternotte hier nou op andermans (agrarische) grond met een spandoek “Hier horen huizen” ? Wow… 🤔 pic.twitter.com/x66T37c5qu — Caroline van der Plas (@lientje1967) February 27, 2023

Caroline van der Plas krijgt kritiek op haar tweet

Maar wat blijkt: Jan Paternotte stond helemaal niet op landbouwgrond van een boer. „Het is geen eigendom van een boer. Dus de suggestie in mijn vraag van mij was een aanname”, trekt ze vandaag haar keutel in. Inmiddels stromen kritische reacties op haar tweet binnen.

„Ondertussen kan je collega Jan Paternotte de komende tijd weer op extra veel doodsverwensingen rekenen”, zegt iemand op felle toon. „Je bent toch journalist van origine. Zoek eerst zelf eens iets uit voordat je zulke tweets de wereld in slingert. Zo moeilijk was het niet.”

Overigens hebben Jan Paternotte en Caroline van der Plas al een geschiedenis met elkaar. Zo stonden de twee vorige week lijnrecht tegenover elkaar in een stikstofdiscussie die ze bij Op1 met elkaar voerden.



Het is geen eigendom van een boer. Dus de suggestie in mijn vraag van mij was een aanname. Als D66 echter nou onze initiatiefnota even leest en steunt, kan hier gebouwd worden https://t.co/L7wV27RApz https://t.co/HTAfYRL0M2 — Caroline van der Plas (@lientje1967) February 28, 2023

‘Eerst de feiten checken voordat u onwaarheden twittert’

Ook anderen vinden dat Caroline van der Plas te ver is gegaan met haar tweet. „U zou beter eerst even de feiten checken voordat u dit soort framende en onwaarheden twittert”, reageert iemand. „Dat is geen aanname maar stemmingmakerij”, zegt een ander.

Ook vinden sommige mensen het jammer dat Van der Plas geen excuses aanbiedt. „Jammer dat je dan geen excuses aan wil bieden voor de valse beeldvorming richting Jan Paternotte en D66. Je kan het best met elkaar oneens zijn, maar nu maak je je standpunt ten koste van de ander.”

BBB doet het goed in de zetelpeiling voor de Eerste Kamer

Ondertussen stromen de eerste zetelpeilingen binnen. De PvdA en GroenLinks naderen in de nieuwe zetelpeiling voor de Eerste Kamer van EenVandaag en Ipsos de VVD. De partijen doen mee om de grootste te worden in de Eerste Kamer. Maar stemmers van de coalitiepartijen zijn verdeeld over de vraag of er steun moet worden gezocht bij de linkse partijen.

In de peiling staat de VVD, net als 2 weken geleden, op 15 zetels. De PvdA en GroenLinks, die in de Eerste Kamer een gezamenlijke fractie zullen vormen, staan nu opgeteld op 13. Daarvan zijn er 5 voor de PvdA. GroenLinks krijgt er wat bij en staat deze week op 8 zetels (+2).

De VVD en de linkse fractie worden gevolgd door de PVV en de BBB. Die partijen staan allebei op 9 zetels. BBB levert de meest opvallende prestatie, omdat die partij nu nog niet in de Senaat zit. D66 staat op 6 zetels.