Aanvaring Tjeerd de Groot en Farmers Defence Force in Op1: ‘Hangt D66 nu de moraalridder uit?’

Na alle boerenprotesten en dump-acties op snelwegen, gingen politicus Tjeerd de Groot (D66) en Sieta van Keimpema van de boeren-actiegroep Farmers Defence Force gisteravond in op een uitnodiging van talkshow Op1. De inzet: hoe nu verder? Het werd een stevig debat, over splinters bij een ander zien en iets met een balk in eigen oog.

Farmers Defence Force maakte gisteren bekend de harde acties voorlopig op te schorten. Dit als blijk van goede wil naar het kabinet. Voorman Mark van den Oever zei dat de groep dat doet als „eerste handreiking” in de hoop dat de overheid kiest voor andere plannen om de uitstoot van stikstof terug te brengen. De groep blijft wel omgekeerde vlaggen ophangen aan eigen boerderijen. Sieta van Keimpema kwam in Op1 nader uitleg geven. „Zie het als een poging om vooruit te komen”, zei de woordvoerder namens de boeren. „We zitten nu in een impasse waarbij twee kampen niet lijken te bewegen. En er is een nieuw rapport uitgekomen waarin duidelijke en innovatieve oplossingen geboden worden. Die zijn voor de boeren een veel betere keuze.” Het rapport waar Van Keimpema op doelt is opgesteld door hoogleraren.

Farmers Defence Force nog niet naar Johan Remkes

Op1-presentator Jort Kelder vraagt zich toch iets af: „Farmers Defence Force stelt altijd dat het niets met de harde acties te maken heeft. Hoe kun je nu iets opschorten waar je niets mee te maken hebt?” Keimpema: „Wij roepen wel op tot demonstraties en je ziet dat heel veel boeren daar direct op reageren en gaan verzamelen. Nu wij van de boeren vragen om even te stoppen met actievoeren, gaan we er vanuit dat onze achterban die ook vooruitgang wil, dat ook gaat doen.” Farmers Defence Force zit ondanks de handreiking op dit moment nog steeds geen reden om bij ‘stikstof-bemiddelaar’ Johan Remkes aan te schuiven.

Terug naar het rapport. Van Keimpema: „De opstellers ervan zijn ook lid geweest van de D66-stikstofgroep, maar uiteindelijk wilde D66 met hun conclusies niet verder. Terwijl de conclusies wel wetenschappelijk zijn aangetoond.” Jort Kelder: „Dit lijkt me het moment om de heer De Groot erbij te halen.” Het Tweede Kamerlid staat binnen zijn partij te boek als stikstofdeskundige. „D66 nam afstand van de bevindingen”, zegt Kelder. „Klopt dat?”



„De bevindingen zijn nooit vastgesteld en nooit gedeeld”, reageert de politicus. „Ik heb een hele avond goed naar de overwegingen van de auteurs geluisterd. De slotconclusie dat je de hele stikstofaanpak op een totaal andere manier moet gaan doen, die wordt niet door D66 gedeeld. En die wordt niet door andere wetenschappers gedeeld. Daar kunnen we dus niks mee. Er staan best goeie dingen in het rapport hoor. Zoals klaver zaaien bij je gras, want dan hoef je geen kunstmest te gebruiken. Maar de hoofdconclusie dat je geen vee hoeft te verminderen, die delen we niet. En het is ook echt niet waar.”

‘Demonstreren mag, terroriseren niet’

Farmers Defence Force kan daar niet veel mee en wacht nog steeds op een opening. Sieta van Keimpema: „Alleen praten over hoe je gaat stoppen, dat gaat we niet doen.” Tjeerd de Groot weer: „Farmers Defence Force moet eerst vooral stoppen met het terroriseren van Nederland. Het intimideren van bestuurders en het oproepen om daar met nog meer mensen langs te gaan. Illegale acties op snelwegen goedpraten… moet je gewoon niet doen. Demonstreren mag, terroriseren niet.” Jort Kelder: „De boeren-actiegroep heeft nu dus eigenlijk aangeboden om geen misdrijven meer te plegen?” De Groot: „Dat lijkt me niet meer dan normaal toch?” De D66’er wees vervolgens op een tweet van zijn partijgenoot Jan Paternotte, waarna Farmers Defence Force met een advocaat dreigde.



Sieta van Keimpema vond het in Op1 tijd om namens Farmers Defence Force op D66 en Tjeerd de Groot te reageren: „Dat juist D66 nu de moraalridder gaat uithangen over intimidatie en terroriseren. Er zijn hele groepen in Nederland die onder meer door D66 gigantisch worden geterroriseerd. Hun kinderen zijn afgenomen, hun huizen in Groningen storten in. En dat gaat zo maar door. Is D66 nu de partij om anderen erop te wijzen dat ze niet moeten intimideren? De splinter bij een ander zien, maar de balk in uw eigen oog? Dat is in dit geval niet echt geoorloofd. Daar is D66 écht de partij niet voor.”

‘Volstrekte onzin van Farmers Defence Force’

„Dat is natuurlijk volstrekte onzin”, mocht Tjeerd de Groot nog een keertje. „D66 zet zich juist in voor boeren, juist om hen een toekomst te bieden. We hebben er bij de coalitie-onderhandelingen voor geknokt om te zeggen ‘je moet niet alleen wat aan die stikstof-aanpak doen, maar je moet ook zorgen voor een visie op de landbouw.” Van Keimpema: „Maar over de hele linie zijn de boeren het niet met jullie eens. Jullie doen precies hetzelfde als wat jullie doen met de mensen van de toeslagenaffaire en de Groningers. Je luistert niet en wil niet naar onze oplossingen kijken.”

De Groot reageerde nog met dat politici decennia lang niet goed voor de natuur hebben gezorgd en dat we daardoor geen huizen kunnen bouwen. „Het goede nieuws echter: het doel, stikstof-halvering in 2030, staat bij geen enkele politieke partij ter discussie. De afspraken staan gewoon.” Daarmee kwam het aan de Op1-tafel tussen Tjeerd de Groot en de Farmers Defence Force niet meer goed. Volgens twitteraars had Sieta van Keimpema het korte debat echter op punten gewonnen, hoewel een deel van de mensen die op Op1 reageerden het eerder over een duidelijke knock-out.

