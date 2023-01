Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is drinken te veel genormaliseerd in Nederland? ‘Ken jongeren die een krat per avond achterover slaan’

Een goudgele rakker in de kroeg, een rood wijntje bij het eten: voor veel Nederlanders is het de normaalste zaak van de wereld. Maar is drinken in Nederland te veel genormaliseerd? Dat was gisteravond voer voor discussie in talkshow Op1.

De talkshow nodigde hiervoor expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum Liesbeth Velema, voorzitter van de Nederlandse bierbrouwers Fred Teeven, volkszanger René Karst en actrice Fajah Lourens, die meedoet aan Dry January, uit.

De discussie rondom alcoholgebruik is niets nieuws, maar werd gisteren nog eens opgerakeld door het nieuws dat Canada de alcoholrichtlijnen fors heeft aangescherpt. In plaats van twee drankjes per dag luidt het advies nu om niet meer dan twee drankjes per week te drinken. In Nederland is de richtlijn in elk geval niet meer dan één drankje per dag. Er zijn ongeveer anderhalf miljoen probleemdrinkers in ons land.

Discussie drankgebruik in Op1: ‘Twee drankjes per week is niet realistisch’

Teeven vindt dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is of het twee drankjes per week zijn of twee, drie biertjes per dag. Hoewel hij met de Vereniging Nederlandse Brouwers strijdt tegen overmatig drankgebruik, noemt hij twee drankjes per week „geen realistisch bericht”. „Daar zit je natuurlijk vreselijk snel aan. Daarom zeggen wij: geniet gewoon van dat biertje, maar doe dat met mate.”

Lourens: „Ik denk dat het heel belangrijk is dat je bij jezelf nagaat waarom je drinkt. Doe je dat voor de gezelligheid of omdat je het nodig hebt? Overmatig klinkt als je er dronken van wordt, maar ik denk dat het gevaar veel meer zit in dat wij het allemaal normaliseren. Ik denk dat het gevaar schuilt in het nodig hebben om te ontspannen, om dingen te vergeten of om het gezellig te hebben.”

Voor volkszanger Karst ligt die grens een stuk lager. Hij noemt het overmatig drinken als hij „niet meer weet wat hij gisteravond heeft gedaan”. „Als ik optreed in de feesttent, zie ik jeugd die misschien wel een krat achterover kunnen slaan op een avond. En we hebben we het nu over twee, drie biertjes in de week. Ik weet gewoon dat er op dit moment heel veel mensen zijn die zitten te lachen in de kamer.”

Lourens ziet überhaupt weinig heil in een advies. „Het is ook niet zo dat mensen luisteren als het advies één of twee biertjes per week wordt, mensen doen toch gewoon waar ze zelf in zin in hebben. Het heeft totaal geen invloed. Het heeft pas invloed als het veel meer geld gaat kosten.”

‘Schadelijke effecten van alcohol worden onderschat’

Karst is bekend van cultklassiekers als Atje Voor De Sfeer en Liever Te Dik In De Kist, waarin hij alcohol positief bezingt. Hij vertelt dat hij ooit bijna werd aangeklaagd vanwege het laatste nummer. „Iemand wilde ons een proces aandoen, omdat wij mensen zouden aanzetten tot verkeerd eten. Hij dreigde daarmee, maar dat is uiteindelijk niets geworden. Ik had gehoopt dat hij het zou doen. Ik wilde weten wat die man daar tegenin wilde brengen of wat er fout was aan wat wij zeiden. We zeggen niet dat je verkeerd moet gaan eten, toen we het schreven zeiden we dat het moest gaan over het leven. Het gaat niet om de dood, het gaat om het leven. Je moet oppassen dat je niet al dood bent voordat je je laatste adem hebt uitgeblazen.”

Lourens pareert: „Maar je moet ook oppassen dat je niet te vroeg dood gaat omdat je te veel alcohol drinkt.” Velema is het daarmee eens. „De laatste tien jaar met een chronische ziekte leven is ook niet heel gezellig.” Karst: „Ik ben zo klaar met die betutteling in Nederland. Ik vind het zo jammer dat het allemaal opgelegd wordt waar we ons aan moeten houden.” Volgens Velema is het slechts een advies en hóef je je er niet aan te houden. „Dat je informatie verstrekt over de schadelijke effecten ervan, die wat betreft alcohol onderschat worden. De norm is dat het er gewoon bijhoort en dat het gezellig is.”

Kritiek op Twitter

Op Twitter klinkt kritiek op de gasten die zijn uitgenodigd om over dit onderwerp te praten. Dat er maar één expert mocht aanschuiven, stuit enkele kijkers tegen de borst. „Je had ook een spoedeisendehulparts kunnen uitnodigen, maar iemand die het liedje Atje Voor De Sfeer heeft gezongen is waarschijnlijk wel meer entertaining.”



Is drinken te veel genormaliseerd vraagt Op1 zich af, terwijl ze voor dit serieuze onderwerp René “atje voor de sfeer” Karst, Fred Teeven (voorzitter van koepelorganisatie voor bierbrouwers) en David Icke-filmpjes deler Fajah Lourens tegenover maar liefst één expert zetten 🥲 https://t.co/4RziG9MVp2 — Marieke Kuypers (@KuypersMarieke) January 19, 2023



Hoi #Op1! Zou mijn hond een keer kunnen aanschuiven om zijn visie op maakt niet uit welk onderwerp te kunnen geven? En als ie dan een paar van z’n vlooien voor de overgebleven stoelen meeneemt hebben jullie eindelijk weer eens een uitzending van intellectueel niveau! 👍 #NPO https://t.co/1uZZfhl4FU — ReinBijlsma (@ReinBijlsma) January 20, 2023

