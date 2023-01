Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drama op A7: hondsbrutale spookrijder en zwaargewonde motoragent

Een motoragent is vannacht zwaargewond geraakt door een spookrijder op de A7 ter hoogte van de afrit Hoogkerk in Groningen. Een 27-jarige man uit Groningen is later op het Hoendiep in diezelfde plaats aangehouden.

Hierbij loste de politie enkele waarschuwingsschoten, meldt de politie vandaag. Het gaat om een hondsbrutale automobilist, die later nog een keer met waarschuwingsschoten aangehouden moest worden.

Motoragent zwaargewond door spookrijder

De motoragent raakte gewond door een frontale botsing met de automobilist. Omdat niemand de aanrijding zag gebeuren, lag de agent enige tijd in de berm langs de weg, aldus de politie. Hij liep botbreuken op en ligt nog in het ziekenhuis.

De verdachte was dinsdagavond ook al aangehouden in dezelfde auto, bevestigt de politie na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden. Dat gebeurde in Groningen op basis van verdenking van een misdrijf. De man werkte niet mee, waarop de politie eveneens waarschuwingsschoten loste. Donderdagmiddag kwam de verdachte vrij, omdat de politie geen reden had om hem langer vast te houden.

Vlucht op kinderfiets

Een paar uur na de vrijlating wilden agenten de auto weer controleren, maar de bestuurder ging ervandoor. Tijdens een achtervolging ramde hij twee politieauto’s en reed hij uiteindelijk de motoragent aan. De man vluchtte te voet en werd even later fietsend gezien op het Hoendiep. De politie hield hem aan na enkele waarschuwingsschoten. De kinderfiets, waarop hij zich voortbewoog, heeft hij waarschijnlijk gestolen in de Groningse wijk Buitenhof. Er wordt inmiddels naar de eigenaar van het fietsje gezocht.

De verdachte zit nog vast. Volgens bronnen van stadsblog Sikkom is de 27-jarige in het dagelijkse leven een drugsdealer, die auto’s bij de vleet kapot schijnt te klappen met roekeloos rijgedrag. „Alsof het speelgoed is.” Daarnaast staat hij bekend als een kerel die ‘veel vrouwelijke junks’ om zich heen heeft verzameld. „Het is absoluut geen frisse gast. Hij stelt zich erg agressief op en heeft vele mensen bedreigd.”