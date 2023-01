Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel mensen ziek door de griep? ‘Ons immuunsysteem is luier geworden’

We verkeren inmiddels in een griepgolf en wellicht ben je zelf, of jouw omgeving, ook al een tijdje niet fit? Moeten we ons zorgen maken, met de coronapandemie nog vers in ons geheugen gegrift? Metro belde met drie medici om het een en ander over die griep te verduidelijken.

Nederland kampt deze weken met de grootste griepgolf sinds het voorjaar van 2020, in het begin van de coronapandemie, zo luidde het nieuws gisteren. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) houdt de vinger aan de pols voor het geval patiënten moeten worden verplaatst naar andere ziekenhuizen. „Op dit moment is het passen en meten in de ziekenhuizen. In de winter is het vaker extreem druk, maar de combinatie van griep, RS en andere virussen maakt dat de belasting nu zeer hoog is”, aldus LCPS.

Medici signaleren veel mensen met de griep

Huisarts Erik Bischoff ziet in zijn praktijk in Nijmegen inderdaad veel patiënten met griepverschijnselen. „De griep is het totaalpakket van klachten. Hoofdpijn, spierpijn, keelpijn, koorts. Maar je hebt in dit seizoen ook talloze andere virussen. Bij de griep ben je goed ziek en dat kan toch een paar dagen tot een week duren.” En voor de personen die langer ziek zijn? Hoe zit dat? „De nasleep, zoals hoesten of vermoeid, kan een stuk langer duren. Soms wel een maand tot zes weken.”

Maar het feit dat veel mensen tegelijkertijd ziek zijn, wijt Bischoff baan de naweeën van corona. „We zijn veel binnen geweest, we hebben de afgelopen jaren geen griepepidemie gehad en ons immuunsysteem is minder sterk. Daardoor krijgen we nu sneller de griep en zijn we extra vatbaar voor andere virussen.” Want daar moeten we volgens Bischoff ook rekening mee houden. „Dan begin je net te herstellen van de griep en krijg je er een ander virus bovenop.” Volgens de huisarts is het een kwestie van uitzieken. „Goed je rust nemen, goed drinken en paracetamol nemen. We moeten hier doorheen, wat logisch is na de afgelopen jaren van voorzichtigheid. Uiteindelijk komt het ten goede aan ons afweersysteem.” En tot slot legt de Nijmeegse arts uit dat ouderen en kwetsbaren dit jaar voorzorgsmaatregelen troffen, te zien aan een grote opkomst voor de griepprik. „Zij zijn extra voorzichtig.”

‘We hebben iedere winter een griepgolf’

Hedwig Vos, huisarts en hoofd huisartsopleiding bij het LUMC, signaleert eveneens veel zieken. „Dat er een griepgolf zou komen, dat wisten we. Dat hebben we namelijk iedere winter. Dan zijn de ziekenhuizen vol, maar daar was voor corona vrij weinig aandacht voor. Maar ook voor de pandemie konden mensen heel ziek worden van de griep.” Zij noemt eveneens op dat we na twee jaar weer worden blootgesteld aan een arsenaal van virussen. Volgens Vos hoef je je bij griepverschijnselen niet direct zorgen te maken. „Je kunt best vijf á zeven dagen koorts hebben. Mocht je benauwd worden of na herstel wederom ziek worden, is het raadzaam om een arts in te schakelen.”

Vos benadrukt dat een griepgolf als deze, die dit jaar volgens haar iets eerder is, ieder jaar voorkomt. „In 2018 heerste er ook forse griep. Dan is het druk in ziekenhuizen en artsen hebben ervaring met seizoensgebonden klachten. In de winter is het drukker, daar zijn we op voorbereid. Voor zo ver ik weet, is dit geen zorgwekkende situatie.”

Immuunsysteem is ‘luier’

Ariene Rietveld, Arts maatschappij & gezondheid GGD Hart van Brabant, legt uit dat het momenteel best lastig vast te stellen is of er een drastische griepepidemie is. „Ook omdat het vakantie is en minder mensen zich ziek melden. Daarnaast krijgen wij nu ook geen geluiden van scholen of kinderdagverblijven.” Wel hoort Rietveld het een en ander uit de ziekenhuizen. Daar blijken patiënten veelal opgenomen met een ‘cocktail’ van verschillende virussen. „Van influenza, corona en het RS-virus“, waar ook huisarts Vos over vertelde. „Maar dat zijn veelal wel mensen met longproblemen of een zwakke gezondheid”, aldus Rietveld.

Dat die griep heerst, kan ook Rietveld bevestigen, maar of we ons zorgen moeten maken? Zij trekt dezelfde conclusie als Vos en Bischoff. „Dat komt doordat we sinds lange tijd weer op een normale manier met elkaar omgaan. We komen meer in aanraking met bacteriën en ons immuunsysteem is ‘luier’ geworden. Als dat afweersysteem nu in aanraking komt met een virus of bacterie, moet het weer aan de bak.”

Heb je vragen over de griep of griepverschijnselen? Dan vind je een hoop antwoorden op Thuisarts.