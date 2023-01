Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 apps die je heel goed kunnen helpen bij je goede voornemens

Het nieuwe jaar is afgetrapt en wellicht heb je enige motivatie gevonden om je leven even een gezondere, nettere draai te geven. Dat is zéker niet heel makkelijk, maar deze vijf apps op je iPhone helpen zeker met goede voornemens.

De spreekwoordelijke stok achter de deur is wel prettig als je ineens bedenkt dat je toch écht wel gezonder kan leven. Het is namelijk niet makkelijk om een ommekeer te maken, en daarom zijn deze apps echt heel fijn als je die keuze maakt. Goede voornemens zijn -awel- goed, maar moeilijk en enige hulp kan zeker geen kwaad.

Goede voornemens krijgen een duwtje in de rug dankzij iPhone

In zo’n eerste week van januari begint het te kriebelen. Misschien moet ik minder eten en drinken? Misschien stoppen met roken? Moet ik meer rust in mijn hoofd en lichaam krijgen? Mag mijn huis wel iets meer opgeruimd? In principe zijn de antwoorden ja en met deze apps wordt het je iets makkelijk gemaakt.

#1 Lifesum

Lifesum is een iPhone-app die je kan helpen om je gezonde levensstijl te onderhouden. Door jouw doelen in te voeren, zoals afvallen, gezonder worden of aankomen, geeft de app je inzicht in de oefeningen die je moet doen en hoeveel calorieën je binnenkrijgt.

Zo krijg je een plan om jouw doelen te behalen. Het is belangrijk om kleine doelen te stellen en deze te behalen, want op de lange termijn werkt dit beter dan alleen maar focussen op afvallen. Een gezonde levensstijl kan ervoor zorgen dat je kilo’s geleidelijk verliest zonder dat je hiervoor een specifiek dieet hoeft te volgen.

#2 Goede voornemens betekent ook Calm

Een gezonde geest leidt frequent naar een gezond lichaam. Maar je koppie ‘schoon’ houden is verdraaid lastig. Calm is de perfecte app voor als je te veel stress ervaart. De app biedt verschillende meditatieprogramma’s en rustgevende muziek om je te helpen concentreren, bewuster te worden van jezelf, stress te verminderen en je geheugen te verbeteren.

Je kunt de iPhone-app gedeeltelijk gratis gebruiken, maar voor de volledige ervaring betaal je 59,99 euro per jaar.\

#3 Stoppen met roken door Stopcoach

Een peuk voor de laatste keer wegmikken is een van de moeilijkste dingen om te doen als het goede voornemens betreft. Maar er is een fijne app die je daarbij helpt. Stopcoach kan je helpen om te stoppen met roken, zelfs als je niet meer zo jong bent.

De app berekent hoeveel geld je bespaart door te stoppen en biedt motivatie wanneer je het moeilijk hebt. Door op een rode knop te drukken in de app schakel je hulp in van vrienden of familie of maak je gebruik van de app’s motivatie-functie. Als je toch een sigaret pakt, helpt de app je om te leren van de ervaring en om door te zetten.

#4 Money Pro om je uitgaven bij te houden

Was december duur (omdat je ook rookte?)? In ons geval was dat zeker het geval. Een goed voornemen is dan ook om je financiële zaakjes op orde te houden zodat je wellicht wel een keer die verre vakantie kan pakken.

Als je hulp nodig hebt om je inkomsten en uitgaven bij te houden, is de iPhone-app Money Pro misschien iets voor jou. Deze app helpt je om jouw uitgaven, inkomsten en rekeningen eenvoudig te beheren en geeft aan wanneer je wat zuiniger aan moet doen. Dit kan zeker handig zijn na de kostbare decembermaand.

#5 Ruim je huis op met Sortly op iPhone

Ook aan het begin van het jaar het gevoel dat je véél te veel rommel bezit? Het weggooien of weggeven van die meuk zorgt voor een opgeruimd hoofd en huis. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar met met Sortly is dat simpel.

Het is een iPhone-tool waarmee je een digitale voorraadlijst kunt maken van al je bezittingen. Sortly stelt je in staat om verschillende mappen te maken voor collecties, zoals wijn, sportspullen, de inhoud van je vriezer, of wat je maar wilt.

Je kunt foto’s van de items toevoegen aan de mappen en bij elk item leg je vast hoeveel je ervan hebt, wat de prijs is en of er nog garantie op zit. Bovendien geef je aan op welke locatie je het item bewaart. Dit maakt het makkelijker om je bezittingen te vinden en te beheren.

Al met al kan 2023 dus een zeer vloeiend, gezond en netjes jaar worden met goede voornemens dankzij deze uitstekende iPhone-apps.