Krant schrapt term ‘blank’ in ingezonden brieven: ‘Opmerkelijk’

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan heeft uit de doeken gedaan hoe zijn krant omgaat met het woordje ‘blank’. De krant schrapt de term als een schrijver of lezer in een ingezonden brief het gebruikt. In plaats daarvan gebruikt de redactie het woord ‘wit’. Niet iedereen snapt de beslissing van de krant.

De krant zegt het woord ‘blank’ niet meer te gebruiken om mensen te typeren. De term heeft volgens hoofdredacteur Van der Laan „geen neutrale betekenis meer.” Daarmee doelt hij op het ‘toe-eigenen’ van het woord door rechts-extremistische bewegingen, die de term ‘blank’ vaak gebruiken in hun uitingen.

Zo werd het woord op oudejaarsnacht meerdere keren geprojecteerd op de Erasmusbrug. Daar werd iedereen een ‘vrolijk blank 2023‘ gewenst.

‘Woord blank hoort niet meer thuis in de krant’

„Het woord blank hoort niet meer thuis in de krant als het gaat om het typeren van mensen. Daarmee associeer je je met rechts-extremisme en daar willen we ver weg van blijven”, aldus de hoofdredacteur in zijn brief aan de lezers.

En dat heeft ook invloed op brieven die lezers insturen waarin het woord blank voorbijkomt. „Die worden gewijzigd in wit. Ook al bedoelen ze er niets oneigenlijks mee en is het eerder een gewoonte dan een gemotiveerd gebruik van het woord.”

Niet iedereen is daar blij mee. Zo herinnert de hoofdredacteur zich een brief van een lezer die „boos schreef dat hij zijn hele leven het woord blank gebruikte en geen reden zag dit op zijn hoge leeftijd nog te veranderen.” Dat begreep Van der Laan wel. „Inderdaad moet iedereen dit voor zichzelf weten, maar als krant maken we een eigen afweging.”

‘Maar dwangmatig ingrijpen in brieven?’

Ook op Twitter vinden veel mensen het opmerkelijk dat de krant de term ‘blank’ niet meer gebruikt en vervangt in de brieven van lezers. „Dat je als redactie een woord niet meer verkiest te gebruiken, prima, eigen keus. Maar je kunt die witte/blanke refo-oudjes niet zomaar woorden in de mond leggen?”

„Opmerkelijk. Dat een redactie in de eigen, journalistieke tekst ‘wit’ verkiest, prima. Maar dwangmatig ingrijpen in brieven, dé plek in de krant waar lezers zelf hun woorden mogen kiezen?”, vraagt een ander zich af.



Opmerkelijk. Dat een redactie in de eigen, journalistieke tekst ‘wit’ verkiest, prima. Maar dwangmatig ingrijpen in brieven, dé plek in de krant waar lezers zelf hun woorden mogen kiezen? https://t.co/AuDTDUVzjy — Sjoerd de Jong (@sjoerdddejong) January 8, 2023



Dit is een lelijke zin, maar er staat geloof ik dat Trouw in lezersbrieven woorden gaat veranderen. Dat gaat wel ver. Dat je als redactie een woord niet meer verkiest te gebruiken, prima, eigen keus. Maar je kunt die witte/blanke refo-oudjes niet zomaar woorden in de mond leggen? pic.twitter.com/VDnd9CxSZT — Sylvia Witteman (@sylviawitteman) January 8, 2023



Ik gebruik mijn hele leven al het woord blank. Zie dit niet als een uiting van witte suprematie of racisme. Wat ik wél een vorm van witte suprematie vind is dat blanke mensen mij als gekleurde medelander gaan vertellen wat racisme is en wat ik moet voelen

https://t.co/guT05ubWLS — Shashi Roopram (@ShashiRoopram) January 8, 2023