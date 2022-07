Nieuwe verdachte in moordzaak Peter R. de Vries aangehouden

Eerder bleek dat het OM een uitspraak in de moordzaak rondom Peter R. De Vries nog uitstelde. Justitie liet destijds weten dat zij over nieuwe informatie beschikken die van belang is in deze rechtszaak. Daarvoor moest het OM zaak tegen de twee verdachten Kamil E. en Delano G heropenen. Wat voor teleurstelling zorgde bij de familie van De Vries. „Je stelt je in op een vonnis. Het is lastig als je dan ineens hoort dat het nog maanden langer gaat duren”, sprak zoon Royce de Vries over de uitspraak. „Je hoopt eindelijk iets weg te kunnen strepen.”

De nieuwe informatie gaat over verklaringen van een beschermde getuige, die zou hebben verteld over mogelijke opdrachtgevers voor de moord. Hierin zou een link worden gelegd naar de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. Dit zou een mogelijke aanwijzing kunnen zijn dat de moordopdracht van hem kwam.

Inmiddels een jaar verder na moord op Peter R. de Vries

Het is nu meer dan een jaar geleden dat Peter R. de Vries werd vermoord. In een speciale aflevering van RTL Boulevard vertelde dochter Kelly dat dit „wel het meest verschrikkelijke jaar is geweest, emotioneel, maar ik denk dat het ook een fysieke aanslag is. Ik merk dat de periode van de aanslag en zijn overlijden nu een jaar geleden is. Ik slaap weer wat slechter, mijn stem is weg. De emoties liggen echt wel weer wat dichter aan de oppervlakte”. Op het Leidseplein, dichtbij de oude studio van RTL Boulevard en de plek van de schietpartij, komt een monument om de misdaadverslaggever te herdenken.

Eerder sprak misdaadverslaggever John van den Heuvel openhartig over zijn conflict met Peter R. de Vries. Hij en de vermoorde De Vries konden niet altijd met elkaar door een deur, iets waar hij nu „alles voor over” zou hebben om die ruzie bij te leggen.