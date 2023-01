Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gas besparen? Kook je pasta perfect door het maar 2 minuten te koken

Met dalende temperaturen en stijgende gasprijzen proberen Nederlanders massaal gas te besparen. Vorige week zagen onze collega’s van Culy op Instagram een tip voorbijkomen waarmee je tijdens het pasta koken ook gas kan besparen. Ze zochten het uit.

Je bespaart er ook nog eens tijd mee.

Pasta koken zonder vuur

De tip waarover we het hebben komt van het Instagram-account @ambitiouskitchen. Als je je (ruim gezouten) pastawater na 2 minuten koken uitzet, dan kookt de afgedekte pasta daarna in 10 minuten perfect al dente. En wij maar minutenlang nog het gas aan laten staan…

Kennelijk is de restwarmte in de pan en het water nog genoeg om de pasta verder te garen, terwijl het vuur al uit is. En door het vuur maar een fractie van de kooktijd aan te zetten, zou je hiermee in principe ongeveer 80 procent van het gas besparen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet alleen pasta

In de reacties lopen de gemoederen hoog op. Sommige accounts stellen dat je wel rekening moet houden met de kooktijd van je pasta. Zo moet dikkere pasta die langer moet koken ook nog langer blijven staan, terwijl dunnere pasta al eerder gaar zou zijn. Test dit dus thuis eerst een keertje uit voordat je een Italiaans feestmaal wil serveren, is ons beste advies.

Naast pasta kan je volgens meerdere bronnen ook eieren koken op deze manier. Afdekken, gas uit als het kookt en gewoon 2-3 minuten langer wachten dan je gebruikelijk doet voor een perfect gekookt ei.

Gas besparen op andere manieren

Het vuur uitzetten is niet de enige methode om gas te besparen tijdens het koken. Door bijvoorbeeld minder minder water gebruiken heb je ook minder gas nodig om het op de juiste temperatuur te krijgen. Ook zorgt een deksel op de pan voor een beter behoud van temperatuur (en dus gas). Tenzij iets moet inkoken.

Nog een opvallende tip die wij op TikTok voorbij zagen komen: pasta koken in de magnetron. Door de pasta en juiste hoeveelheid water in de magnetron te plaatsen zou ook hiermee je pasta perfect al dente worden. Wat ons betreft zijn deze hacks allemaal leuk en aardig maar met verse pasta bespaar je natuurlijk ook een hoop kooktijd, en dus gas.