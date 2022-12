Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fijne jaarwisseling en maak er een prachtig 2023 van!

Metro gaat het jaar uit met – alvast – een welgemeend gelukkig nieuwjaar! Team Metro wenst iedereen een heerlijke en vrolijke jaarwisseling en een heel mooi 2023. Geniet van het feest(je) waar je eventueel aangeschoven bent.

Mocht je op de valreep nog even willen weten, wat er in Nederland in 2023 allemaal verandert (van het prijsplafond voor gas en elektriciteit tot het inperken van misleidende ‘van-voor’-prijzen): lees dan nog even snel dit artikel. En anders? Trek lekker open die champagne en aftellen tot middernacht en het nieuwe jaar 2023 maar…

2023 in zonder vuurwerkshows

Wil je naar vuurwerk kijken in plaats van het zelf afsteken, in Amsterdam en Rotterdam kun je heel goed terecht. Dat schreef Metro vrijdagmiddag nog. De realiteit een dag later: vuurwerkshows zijn door de onstuimige weersomstandigheden afgelast. Dat geldt voor zo’n beetje alle shows in Nederland.

De twee die werden uitgelicht:

Amsterdam nu op 2 januari

Deze oud en nieuw 2022-2023 zouden op twee plekken in Amsterdam professionele vuurwerkshows worden gehouden om het nieuwe jaar in te luiden. Op het Museumplein een licht- en vuurwerkshow. Bij de A’DAM Toren, tegenover Amsterdam Centraal, vanaf middernacht een vuurwerk- en droneshow plaats, aldus de gemeente.

Veel afgelast

Op het Museumplein zullen zogenoemde electric fireworks te zien zijn. Die bestaan volgens de gemeente „uit een combinatie van lichtexplosies en eco-vuurwerk, geprogrammeerd op muziek”. Vanaf 23.50 uur wordt op het plein naar 2023 afgeteld met „de grootste (digitale) klok van Nederland, 40 meter breed en 12 meter hoog”. (Update: het vuurwerk op het Museumplein gaat niet door, een lichtshow en muziek gaan wel door).

Bij de A’DAM Toren in Amsterdam-Noord wordt dus ook naar het nieuwe jaar afgeteld. Daar is een gecombineerde show waarbij het beste vuurwerk ter wereld samen ‘danst’ met 600 geprogrammeerde drones. (update: deze show is verplaatst naar maandag 2 januari, 20.23 uur).

Dit spektakel is een gezamenlijk initiatief van A’DAM Toren, Pyrofoor de Amsterdam, Drone Stories, 250K, Better Together Agency, The-X, WINK en Gemeente Amsterdam. Het gaat om een nieuw creatief collectief, verbonden door Feelgood Vuurwerk. Deze stichting zet zich in voor daklozen door middel van het verkopen van virtuele vuurwerkpakketten.

🧨 Vuurwerkverbod In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Nijmegen en Apeldoorn geldt dit jaar een vuurwerkverbod. In 2020 en 2021 was dat in het hele land zo wegens de coronacrisis. Dit is het eerste jaar dat vuurwerk weer is toegestaan, behalve in de gemeenten waar wel een verbod geldt.

Rotterdam zonder vuurwerkshow 2023 in

(Update: onderstaande show gaat niet door; hiervoor moet je een jaartje wachten…)

Klokslag twaalf gaan ook bij de Erasmusbrug in Rotterdam vuurpijlen en siervuurwerk de lucht in. Sierwerk gaat vanaf de genoemde brug de lucht in, ‘bommen’ vertrekken vanaf een ponton. Rolf Sanchez en zijn band treden bij de show op. Het Nationale Vuurwerk zelf duurt 10 minuten en is ook te zien op tv te zien op de zenders van RTL. Eerdere edities, die door corona de afgelopen twee jaar werd afgelast, trokken 60.000 bezoekers langs de Maas.

Het bedrijf dat tijdens de jaarwisseling Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam afsteekt, maakte zich nog wel zorgen om de windvoorspelling voor oud en nieuw. Volgens Jolanda Pen van Dream Fireworks mag er bij meer dan windkracht 5 niet meer afgestoken worden. „Het gaat er om spannen”, zei zij gistermiddag.