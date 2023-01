Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom we tijdens de winter als een gek met zout aan het strooien zijn

Het is goed en breed winter en dat betekent dat het strooiseizoen is begonnen. Als het buiten glibberig wordt, strooien we zonder erbij na te denken zout over de weg. Maar waarom doen we dat eigenlijk?

Dat strooien doen we in Nederland massaal: volgens de ANWB strooien we in de winter zo’n anderhalf miljoen kilo aan zout per dag! En dat is zeker niet zonder reden.

Waarom strooien we zout in de winter?

Eigenlijk is het helemaal niet het zout dat het ijs laat smelten in de winter. In feite kan elk materiaal dat oplost in water, ijs wegtoveren. Het oplossen van een stof zorgt ervoor dat de druk in het water afneemt. Daardoor daalt de smelttemperatuur van het ijs en kan het op een relatief koude temperatuur al smelten.

Makkelijk gezegd: als zout oplost in water, zitten de opgeloste deeltjes de kristalvorming van het ijs in de weg. Alles wat in water is opgelost, zorgt dus voor hetzelfde effect. Er is echter wel een reden waarom we zout gebruiken in de winter. Zout is namelijk relatief goedkoop en zorgt snel voor het gewenste effect.

Zo kun je het best zout gebruiken als het sneeuwt

Bij het laten smelten van sneeuw is één gouden regel. Hoe meer zout, hoe sneller de smelttemperatuur daalt – ook in de winter. De grootte van het oppervlakte is hierin de sleutel. Als je het zout over een groter oppervlakte strooit, smelt het dus een stuk sneller.

Bovendien kun je het beste fijn zout gebruiken, dus kleine korrels. Kleine korrels kunnen zich makkelijker over een groter oppervlak verdelen, dan grovere korrels. Het maakt in principe niet uit wat voor kleur zout je gebruikt, maar als je op een autoweg strooit, kan het handig zijn om een doorzichtige kleur te gebruiken. Op die manier blijf het wegdek in de winter altijd goed zichtbaar.